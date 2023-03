Fabiola Martínez confiesa que su relación con Bertín Osborne sigue siendo la misma y desvela su conversación

MADRID, 2 (CHANCE)

Tranquila y mucho más conciliadora. Así ha reaparecido Fabiola Martínez en el programa 'Y ahora Sonsoles' después de estallar hace unos días contra Bertín Osborne después de que el presentador asegurase que nunca se había enamorado.

Reconociendo que nunca habría imaginado que iban a tener tanta "repercusión" sus palabras - recriminando a su pareja durante 20 años, y con quien tiene dos hijos fruto del amor, que dijese que no sabe lo que es enamorarse, y confesando que lo más duro de su separación fue darse cuenta de que el cantante no la había querido - la venezolana ha hecho autocrítica y ha admitido que "a veces hay que pensar más las cosas, ser menos viscerales". "La misma crítica que le hice a él me la hago a mí misma y el aprendizaje es mutuo" ha explicado, disculpándose públicamente por haber sido tan "impulsiva".

Además, Fabiola ha confirmado que aunque tienen una conversación pendiente cara a cara, ya han hablado por mensajes: "Él estaba asustado por mi reacción y quiso esperar a que se calmara todo para poder hablar. Me ha dicho que simplemente quiso hacer un comentario de filosofía de amor y que la cagó".

Tras su intervención en 'Y ahora sonsoles', la venezolana ha atendido a los micrófonos de Europa Press y nos ha contado al detalle cómo han sido los mensajes que ha intercambiado con Bertín con el que, confiesa, su relación no ha cambiado en absoluto pese a este pequeño desencuentro: "La conversación fue muy bien, muy correcta, como ha sido siempre, con cariño y diciendo lo que sentimos. Yo le he dicho que a mí me dolió lo que dijo y él me dijo 'en ningún caso mi intención era hablar de ti'. Él estaba hablando en general de cómo él interpreta el amor y yo le he dicho 'bueno, hay que pensar un poquito más las cosas, al final salpicamos a todos', y me ha dicho 'tienes razón, la he cagado, tenía que haber pensado o reflexionado de otra manera lo que quería decir'. Yo lo conozco y sé que se le va la fuerza por la boca" asegura.

Polémica zanjada con un aprendizaje que ambos se llevan, ya que como apunta Fabiola, "él se ha dado cuenta que no puedes filosofar, que hay que pensar más las cosas. Él no tiene mucho filtro, pero bueno... y yo también he hecho mi reflexión de que no tenía que haber sido tan impulsiva y ya está* cuando hay cariño y respeto pues las cosas se arreglan más rápido".

"Nuestra relación es igual de buena. Es algo que hemos comentado, que no me gustaría que este nuestro comportamiento se viese afectado o influenciado por estas tonterías y los dos hemos dicho que no tiene por qué, que ha sido un malentendido y ya está" añade.

Sobre su hijo menor, Carlos, que tiene 13 años y vio con su abuela sus declaraciones sobre su padre en 'Y ahora Sonsoles' - algo que como reconoce Fabiola "la hizo temblar" - la modelo admite que le ha dado "una lección de madurez impresionante", puesto que lo único que le dijo era 'que tenía que hablar con papá para aclarar el asunto'.

"Ya está todo aclarado y estupendo" afirma con una sonrisa, asegurando que "de todo se aprende y yo he aprendido que la tele magnifica todo, que las cosas no hay que decirlas nunca en caliente y que el respeto y cariño que nos hemos tenido todo este tiempo, cagarla con algo así era*".

Por último, Fabiola ha querido disculparse con Eugenia Osborne - que ha asegurado que entiende su dolor con su padre y que a ella también le pasó, pero que al final entendió que Bertín tiene una forma diferente de querer, pero eso no significa que no quiera o que no haya estado enamorado - porque, en su impulsividad "no pensé que a ellas les podía doler que se les podía estar atacando a su padre por lo que yo le había dicho".

"Todo se ha hecho una bola, y lo único que quiero es cerrar este círculo, somos seres humanos que cuando hay sentimientos a veces nos equivocamos, a veces pasa esto que nos los controlas del todo, no somos máquinas y ya está" ha zanjado.