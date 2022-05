Fabiola Martínez confirma que su relación con Bertín Osborne es buena

MADRID, 12 (CHANCE)

Desde que Fabiola Martínez y Bertín Osborne decidieran de mutuo acuerdo separarse y firmar el divorcio al ver que la relación matrimonial no era como los primeros años, han sido muchas las especulaciones que ha habido acerca de ambos. De hecho, se ha llegado a publicar un distanciamiento y mala relación, pero lejos de la realidad, los dos han sabido mantener un buenísimo vínculo y tener como prioridad el bienestar de sus hijos.

Hemos hablado con Fabiola Martínez y nos ha explicado los motivos por los que no ha posado junto a Bertín Osborne en el photocall del evento que ha tenido lugar hoy. La Fundación Bertín Osborne ha presentado de la app +Family, el nuevo servicio integral y gratuito de asistencia a familias de personas con discapacidad, donde han coincidido y nos ha asegurado que: "estamos haciendo un súper trabajazo, hemos invitado a un montón de entidades, aquí está colaborando todo el mundo y, ¿con qué os vais a quedar? Con la foto de Bertín y Fabiola en el photocall el día de la fundación".

La venezolana afirma que su relación con el padre de sus hijos sigue siendo buena, como ya ha asegurado en multitud de ocasiones a pesar de que haya quien les quiera ver enfrentados públicamente: "aunque no veáis la foto juntos, la relación, la sintonía no es la misma, porque ya no somos pareja, pero sí el poso que ha dejado todos los años que hemos pasado juntos".

La exmujer del cantante aclara que ella sí estuvo en el último concierto del cantante y asegura que su hijo Carlos no cantó como se dijo: "es que eso es otra noticia que tengo que aclarar y es que yo si estaba y Carlos no cantó yo no sé de dónde salió, de hecho, Bertín en el público había unas personas venezolanas que le pidieron que por favor cantara Venezuela y dijo también se lo dedico a Fabiola que está por aquí y yo estaba en uno de los balcones con mi hijo Carlos que no cantó. Cantó un coro, Bertín sí que hizo referencia a que el coro del disco lo hizo con Carlos, pero que Carlos no está acostumbrado a ponerse delante de un montón de gente en un teatro y entonces, bueno, pues había un coro. Cuando leí la noticia dije no han estado, quién ha redactado la noticia no estuvo porque si hubiese estado habría escuchado cuando él dice y dedico también esta canción a Fabiola que anda por aquí".

Fabiola Martínez ha agradecido a la infanta Elena y a todos los representantes de las fundaciones colaboradoras de +Family su participación en el proyecto que presenta junto a Bertín: "ella no está como amiga de la fundación, ella viene como representante de la fundación Mapfre que es una de las entidades colaboradoras en todo este proyecto de +Family e igual que está Doña Elena, están los altos cargos representantes de cada una de esas entidades que colaboran lo que pasa es que Doña Elena, es Doña Elena".