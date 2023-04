Fabiola Martínez, dardo contra Bertín Osborne: "Me parece denigrante usar el término 'amiga especial'"

MADRID, 27 (CHANCE)

Todos los ojos están puestos en Fabiola Martínez desde que salió a la luz la relación que Bertín Osborne mantiene, desde hace casi un año, con Gabriela Guillén. Lejos de confirmar su historia de amor con la modelo y fisioterapeuta -a la que conoció en una sesión fotográfica de la marca 'El Capote' en abril de 2022- el artista ha asegurado que se trata tan solo de una amiga especial y que, por el momento, no tiene ganas de enamorarse.

Días después de filtrarse la 'ilusión' de Bertín con esta joven -con la que pretende seguir saliendo de vez en cuando como ha hecho hasta ahora- el cantante se reencontraba inesperadamente con su exmujer en el desfile de 'The IQ Collection' en el palacio de Las Dueñas en Sevilla.

Un encuentro en el que Fabiola se desmarcaba de la nueva 'amistad especial' del padre de sus hijos y en el que, según sostienen diferentes medios de comunicación, se podía cortar la tensión entre ambos. Una información que la venezolana no ha tardado en desmentir a los micrófonos de Europa Press durante la presentación del libro de María Zurita en Madrid.

Sin embargo, y aunque asegura que su relación con Bertín sigue siendo buena, no ha dudado en lanzarle un demoledor dardo al tachar de "denigrante" el término "amiga especial" con el que su exmarido define a Gabriela, revelando que aunque ella también tiene sus escarceos, no hablaría nunca así de ellos.

- CHANCE: Hemos leído unos titulares como que Fabiola también tengo amigos como Bertín.

- FABIOLA: Vengo diciendo, y os lo he dicho otras veces, claro que tengo amigos, pero por un lado decirlo ahora parece que es como entrar en una competencia que no solo no me apetece nada, si no que no es real. Yo estoy feliz si Bertín está en feliz como sea: en pareja, con amigas, con amigos, como él quiera yo sé que al revés también es así. Lleváis buscándome pareja hace un montón de tiempo, estoy muy bien como estoy, estoy súper cómoda. La sociedad es muy hipócrita porque hablamos del empoderamiento y yo llevo trabajando desde que tenía 15 o 16 años, a mí no me mantiene nadie. Desde que me he separado no paran de buscarme a alguien como si no supiese caminar sola. Tengo 3 trabajos, señores, soy pluriempleada, no necesito a un señor a mi lado. Tengo amigos, claro que sí, he oído que he dicho que tengo rollos, me cuesta mucho expresarme así y me molesta que se interpreten mis palabras de una manera en la que yo no me expreso. No pretendo que la gente piense que voy de liberal* desde que me separé dije que tengo mis amigos, amigas salgo, entro y hago mi vida porque no me voy a quedar en mi casa como antiguamente, las divorciadas se quedaban como de luto ¿no? Muertas* pues no yo me he divorciado para estar peor si no me hubiera quedado casada. Broma aparte, no necesito ir de la mano de ningún señor, no estoy buscando novio estoy muy bien como estoy y sí tengo amigos ya amigas, y no les llamo espéciales porque me parece también un poco denigrante utilizar ciertos términos para etiquetar o clasificar a las personas tengo a mis amigos y amigas y me divierto y me lo paso bien

- CH: Esas son las palabras que utilizó Bertín

- FABIOLA: Yo no juzgo lo que él diga o deja de decir, hablo de los titulares que me han adjudicado a mí entrecomillados diciendo que yo también tengo amigos especiales, yo no he utilizado esos términos en ningún momento, pero entiendo que el morbo. Hace que haya como pequeños enfrentamientos o lucha sobre lo que él dice yo diga, los que él hace con su vida, lo que yo hago con mi vida, pero es que no existe esa lucha, no la hay

- CH: ¿Os habéis reencontrado?

- FABIOLA: Reencuentro el sábado, día del Pescadito en Sevilla. Fui al desfile y me encontré a Alejandra, Ana Cristina, estaba Bertín... Nos saludamos de forma natural, dicen* honestamente, no leo los titulares porque me ponen de mala uva, si han dicho que había mal rollo

- CH: Que había tensión y que habías coincidido con Gabriela

- FABIOLA: No, no, no si ella estaba yo no la vi. Llegué, me relacioné con todo el mundo porque yo a Bertín no le había visto; coincidimos, estuvimos un ratito charlando y a la hora del desfile cada uno tenía sus asientos asignados y me fui donde me correspondía. Cuando acabó el desfile yo tenía un vuelo para Barcelona, me despedí de todo el mundo y creo que ya Bertín se había ido. A lo natural no hay nada que rebuscar

- CH: Os seguís llevando como el primer día que se acabó la relación

- FABIOLA: Claro que sí no hay nada turbio ni nada que ocultar ni que esconder seguimos relacionándonos con naturalidad