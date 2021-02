Fabiola Martínez desmiente su inminente mudanza

MADRID, 4 (CHANCE)

Después de su separación matrimonial de Bertín Osborne, Fabiola Martínez confesó que estaba buscando una nueva casa en Madrid - más pequeña y económica - para residir con sus hijos Kike y Carlos. Una información que días después confirmaba el propio cantante, alabando la categoría de la venezolana al no pedirle nada tras su ruptura y mudarse a una residencia algo más "humilde" para empezar de nuevo.

Sin embargo, a pesar de que la exmodelo aseguró que se mudaría próximamente, ahora lo desmiente bastante molesta.

- CHANCE: Buenos días Fabiola, ¿qué tal?

- FABIOLA: ¡Ay por Dios! Pensaba que ya os habíais olvidado de mi

- CH: ¿Cómo estás?

- FABIOLA: Bien, bien. Perdonarme, es que llego tarde a una reunión

- CH: ¿Se había comentado que te ibas a mudar pero parece ser que no?

- FABIOLA: Ya veis que no. Mira, es que no porque inventáis cosas la prensa en general no vosotros. Salen cosas que no sé de donde salen y luego nos dedicamos a desmentir. No, no es nuestro lío. Lo que contemos y lo que decimos es lo que hay. Lo demás es cosa vuestra.

- CH: ¿Todo bien?

- FABIOLA: Muy bien, muy bien

- CH: ¿Con Bertín estupendo?

- FABIOLA: Perdona, perdona, es que llego tardísimo.