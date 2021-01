Fabiola Martínez desvela cómo se encuentran Bertín Osborne y ella tras hacer pública su separación

MADRID, 19 (CHANCE)

Fabiola Martínez es una mujer positiva. Por ello, y a pesar de haber finalizado su relación con Bertín Osborne después de 14 años de matrimonio y 2 décadas de amor, la venezolana afronta el futuro con fuerza y optimismo. Centrada en sus dos hijos, Kike y Carlos, y en la Fundación solidaria que capitanea al lado de su ya exmarido, la modelo acaba de retomar sus estudios y ha iniciado un Máster en Administración de Empresas y Coaching de Educación Emocional que le ha hecho recuperar la sonrisa.

Tanto Fabiola como Bertín han asegurado que no hay terceras personas en su separación, sino que esta se debe a problemas de convivencia y un cambio en sus sentimientos, que le hicieron plantearse que no merecía la pena seguir con su relación. Aún así, siguen siendo familia y ambos han tenido bonitas palabras para el otro, puesto que el cariño y el respeto mutuo y por sus hijos es lo primero de todo.

Hace unos minutos hemos podido preguntar a Fabiola qué opina de todo lo que se está hablando sobre su separación y acerca de las informaciones que se especula podrían salir a la luz sobre el comportamiento de Bertín durante su matrimonio. Tranquila y sin perder la sonrisa, la venezonala asegura que no ha visto nada: "Estoy bien, no he visto mucho lo que se está hablando en televisión como podréis comprender y nada, todo muy bien. Y yo os agradezco que estéis aquí pero creo que me han dicho que habéis estado yo que se... lo siento muchísimo...".

Muy sincera, la modelo reitera que su separación "ha sido de mutuo acuerdo", por lo que "estamos bien los dos, estamos tranquilos" y confiesa que sus hijos se han tomado la noticia y este revuelo mediático "muy bien".

¡En el siguiente vídeo te mostramos las nuevas declaraciones de Fabiola Martínez tras su ruptura con Bertín Osborne!