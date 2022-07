Fabiola Martínez disfruta del concierto de Maluma

MADRID, 9 (CHANCE)

Fabiola Martínez está viviendo un momento lleno de emociones. Tras su separación con Bertín Osborne, la empresaria se ha adaptado a la capital de una manera extraordinaria, donde vive con sus hijos y recibe las visitas de su exmarido todas las semanas. Con él goza de una muy buena relación, lo que le ayuda a seguir adelante y continuar en contacto con toda su familia.

Hemos hablado con ella, Fabiola Martínez se prepara para el concierto de Maluma y canta su canción favorita antes de entrar. Confiesa que quería traer a su hijo Carlos al concierto pero él ha preferido quedarse en casa: "me quería traer a Carlos pero estaba un poquito así. Me dice: "tú vas a estar con gente que yo no conozco". La adolescencia, es lo que toca".

Fabiola prefiere no pensar en relaciones amorosas y disfrutar de su soltería: "mira, yo qué sé. Estoy encantada, disfrutando y no me planteo nada más". Y cómo no, le hemos preguntado sobre Claudia Osborne y la pequeña Micaela y nos ha confesado que se encuentran bien y le aconseja a la madre primeriza que beba agua: "estupenda, está fenomenal. Muy bien, muy bien".

Además, le ha mandado un cariñoso mensaje a Claudia: "que beba mucha agua para dar el peso. Se le acabaron las horas de dormir bien hasta nuevo aviso". Bertín Osborne recientemente viajaba a Madrid para ver a sus hijos, algo que hace muy a menudo según Fabiola Martínez, demostrando así la buena relación que sigue existiendo entre ellos: "siempre que puede viene a verlos".