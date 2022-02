Fabiola Martínez, feliz tras firmar su divorcio con Bertín Osborne

MADRID, 25 (CHANCE)

Este miércoles pasado nos encontrábamos en los quioscos una entrevista en exclusiva que salía en la portada de la revista ¡HOLA! de Fabiola Martínez, en la que, entre otras cosas, confesaba que ya había firmado el divorcio con Bertín Osborne tras un año estando separados de mutuo acuerdo.

"Muy bien, fenomenal" nos desvelaba Fabiola esta misma tarde cuando le preguntábamos por cómo está y sobre la firma del divorcio, nos comentaba que ha sido un trámite más: "Sí, la verdad es que sí, no lo veo como un sufrimiento, pero es una etapa que ya culmina".

En cuanto a la custodia de sus hijos, Fabiola nos confiesa que se ha acordado que la tenga ella debido a que Bertín, por su ritmo de trabaja, está menos tiempo en casa: "Sí y porque para mí es más fácil, él está siempre viajando" y sobre cómo se ha tomado la familia este divorcio, Fabiola no asegura que no es nada nuevo: "Imagino que bien, si esto no es nuevo".

También nos enterábamos hace días de que Bertín Osborne se ha comprado una casa en la capital, cerquita de ella, pero de momento Fabiola: "No la conozco todavía". El presentador y ella se han repartido los gastos y eso hace que todo esté bien gestionado: "Nos lo hemos repartido como hemos podido, a proporción". Si hay algo que ha querido dejar claro después de su entrevista y que ha podido malinterpretarse es que: "No estoy ligando, quiero estar tranquila conmigo misma".