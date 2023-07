Fabiola Martínez habla del embarazo de Gabriela Guillén en 'Y ahora Sonsoles'

MADRID, 12 (CHANCE)

La noticia del día está dando mucho que hablar: Bertín Osborne será padre a los 69 años de un hijo en común con Gabriela Guillén, su 'amiga especial' este último año. Una información que conocíamos este miércoles gracias a la revista Lecturas que lo sacaba en exclusiva y que ha revolucionado a todo un país.

Si esta mañana hemos sabido que para Bertín es un embarazo "no deseado" y que ha sido un "accidente", esta tarde nos hemos quedado boquiabiertos cuando le hemos escuchado entrando por llamada telefónica en el programa de televisión 'Y ahora Sonsoles', donde se encontraba su exmujer hablando de ello.

Fabiola acudía a su programa y tenía un íntimo con la presentadora en el que le comunicaba que "me lo dijo él" porque "somos un equipo" y ella "me eché a reír porque bueno... no es nuevo, yo creo que ha pecado de confiar, seguramente hasta ahora le había funcionado su manera de hacer las cosas y hay un momento en el que... hay veces que se ponen los medios y no funcionan".

La colaboradora de televisión ha dejado claro que "mi labor aquí, como buena madre que me considero, es intentar que mis hijos tengan un vínculo con esa criatura que viene" aunque ha preferido no hablar de sus hijos porque "son menores" y "no quiero poner palabras en boca de".

Sobre si ha hablado con las hijas del presentador, Fabiola ha confesado que sí porque de hecho "yo he coincidido con Alejandra hace poco, me di una escapada y coincidimos en el mismo sitio. Nos encontramos y fue súper cariñosa conmigo, para ellas no es fácil" ha asegurado.

Fabiola piensa que para Alejandra no es fácil porque "es la que más situaciones ha tenido que ir superando" y ha dejado claro que estarán "sorprendidas, como todos. Casi te diría también que un poco preocupadas por el futuro, por no saber qué va a pasar... cómo va a ser la postura de Gabi, que es muy importante".

Después de escuchar las primeras declaraciones de Gabriela en las que aseguraba que ha hablado con Bertín y que le había tenido que poner en su sitio después de decir que había sido un accidente, Fabiola ha empatizado: "Yo creo que ella está en una posición muy difícil, intenta reivindicarse de alguna manera, pero cómo no le va a doler... yo entiendo que ella quiera demostrar que ella se da su sitio, él se lo da, pero también es verdad que es Bertín, tiene su manera de ser, de expresarse... es muy noble".

Sin esperarlo, Bertín ha intervenido en el programa a través de una llamada y ha dejado claro que está muy enfadado porque "han perseguido a amigos míos que ni siquiera conocen a Gabriela" para saber datos sobre este embarazo. Sin pelos en la lengua, el presentador ha querido aclarar en qué punto se encuentra.

"Mi relación con Gabriela ha sido de varios meses cojonudos" y que "ha pasado lo que pasa en multitud de ocasiones". Bertín ha confesado que "no somos irresponsables ni ella ni yo, ha pasado lo que les pasa a muchos por lo que sea, pero no por falta de responsabilidad" y ha concluido asegurando que "cuidaré del niño y procuraré que tenga una vida agradable tanto él como su madre y eso es lo que creo que tengo que hacer por justicia y ética".

Sobre Gabriela, Bertín ha dicho que "es una chica fenomenal y trabajadora" y que como vayan a afrontar este embarazo, es cosa de ellos, de nadie más. Además, ha confirmado que Gabriela "quiere vivir su vida tranquila con su niño o niña. No nos estamos escondiendo ni hemos hecho nada malo. Yo he hablado con mi familia y estamos todos en sintonía".

Por último, Bertín ha comentado que "cuando ella estaba de un mes y medio le dije, 'tienes dos opciones, tenerlo o no tenerlo, en cualquiera de las dos opciones yo te voy a apoyar'" y, a partir de ahí, ya nos lo sabemos: Gabriela ha querido seguir adelante con el embarazo.