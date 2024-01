Fabiola Martínez, impasible tras las preciosas palabras que le dedica Bertín Osborne

MADRID, 3 (CHANCE)

Después de meses alejado de los focos y sin hacer ningún tipo de declaración sobre su futura paternidad ni sobre Gabriela Guillén, Bertín Osborne ha roto su silencio en la revista ¡Hola!. Más contundente que nunca, el presentador desvela que "he decidido que no voy a ser padre" y que no quiere "ejercer de padre", aunque aclara que si las pruebas de ADN demuestran que el hijo de su ex 'amiga especial' es suyo, se hará cargo económicamente de él.

Una exclusiva en la que se sincera como nunca y, aunque confiesa que cree que ha nacido "para estar soltero", reconoce que "echa de menos la vida en pareja con matices". "A quien echo de menos es a Fabiola, muchísimo. Es la mujer más importante, un ejemplo en todo, una compañera bestial" afirma, asegurando que "como compañera es un 10" y que ha sido "una maravilla compartir mi vida con ella". "La adoro, es una mujer de nivel y de una categoría muy poco común" insiste, dejando claro que a pesar de lo que se ha dicho su relación con ella es "estupenda" y quiere que siga siendo así porque no solo es la madre de sus hijos sino también "irrepetible".

Unas preciosas palabras a las que Fabiola ha reaccionado con total indiferencia. Tal y como ha contado Kike Calleja en 'Vamos a ver', la venezolana le ha asegurado que no ha visto la exclusiva de Bertín y no piensa entrar en lo que ha dicho ni sobre Gabriela Guillén ni sobre ella.

Además, y a raíz de que se especule con que estaría destrozada por la nueva paternidad de su exmarido, la modelo ha aclarado que está pletórica, viviendo un momento muy bonito y haciendo cosas que le llenan y le divierten, por lo que no entiende que se diga que le ha afectado el nacimiento del hijo de Bertín. Un tema sobre el que tampoco ha querido decir nada porque, como ha mantenido desde que se supo que Gaby estaba embarazada, no tiene nada que ver con su vida y es un asunto en el que no va a entrar.