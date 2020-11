Fabiola Martínez lucha contra la Ley Celaá en nombre de su hijo Kike

MADRID, 26 (CHANCE)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha reunido con representantes de Fundaciones y familias con niños con necesidades educativas especiales tras la aprobación de la Ley Celaá, que entre otras controvertidas medidas, aboga por la eliminación de los colegios de educación especial. Un momento muy complicado para las familias con hijos con capacidades diferentes que, encabezados por Fabiola Martínez y Pilar García de la Granja, entre otros rostros conocidos, seguirán luchando porque esos niños puedan tener la educación que se merecen.

Conocedora de la polémica que se ha creado tras la contestación de Bertín Osborne a Pablo Echenique después de la manifestación de apoyo del integrante de Podemos a estas familias, Fabiola Martínez huye de la controversia y remarca que lo importante aquí son los niños.

CHANCE: ¿Qué os ha dicho la Presidenta?

FABIOLA: Muy bien, de momento era solo una primera toma de contacto para contar desde primera persona cómo nos sentimos con respecto a la ley. Hemos salido con muchas ideas y propuestas para ver cómo podemos enfrentar esto, al fin y al cabo creo que aquí una de las cosas que no se están teniendo en cuenta es que no se nos escucha a las familias, esto es un poco lo que ha motivado el revuelo. Es la primera vez que somos las familias las que hablamos por nosotros mismos.

CH: Por lo que vivís en el día a día.

FABIOLA: Exactamente, esto no es un tema de unos contra otros, al revés, estamos todos en el mismo barco, en ningún caso se pretende no integrar a los niños en educación ordinaria, por supuesto que sí, pero es verdad que también hay una cantidad de niños que de momento, nunca se sabe si en el futuro es posible pero ese paso no nos lo podemos saltar. Ese paso se consigue a través de cubrir las necesidades especiales que tienen nuestros niños. No es una cuestión de saber las matemáticas o aprender a leer, nosotros necesitamos un previo a eso. Primero queremos que se mantenga, que se refuerce y que nos ayuden. Estos niños si evolucionan en esa fase, luego se integrarán en la escuela ordinaria y en la sociedad.

CH: Se habla de diez años, intentar conseguir que los centros públicos puedan abarcar pero es muy difícil.

FABIOLA: Sabes lo que pasa, un niño por ejemplo que pueda estar en la escuela ordinaria, aprendiendo matemáticas, va a estar al lado de Kike que no va a seguir el programa de estudios porque intelectualmente Kiko está afectado. No tiene el mismo seguimiento, puede que tiene una persona que le de los apoyos pero realmente le estamos ayudando a que evolucione.

El vídeo del día Endesa lanza un 'megaplan' inversor de 25.000 millones a 2030.

CH: ¿Pero realmente estará ese personal de ayuda?

FABIOLA: Vamos a pensar que sí que es lo que ellos defienden. Hay dos cosas que no las podemos mezclar, una cosa es que a nivel intelectual tú tengas la capacidad de aprender lo que te están explicando, de comprenderlo y de evolucionar. Luego hay niños como Kike, yo hablo de lo que conozco, no tendrá esa oportunidad así si no se le ayuda en lo otro. Ese es el tema. No podemos empezar al revés, no podemos empezar desde la ordinaria para luego darle los apoyos que el necesita. Vamos a darle los apoyos que él necesita para que se vaya desarrollando cada vez más hasta que llegue el momento de integrarse en le escuela ordinaria con todo el potencial posible.

CH: Se puede inclusión y especial también.

FABIOLA: Exactamente, no es cuestión de enfrentarnos unos a otros, al revés. Todos los padres queremos para nuestros hijos lo mejor y lo mejor es darle todo lo que necesite para su máximo desarrollo.

CH: Quizás se ha metido mucho el tema político entre medias. Pero en este caso no hay política.

FABIOLA: No, estamos hablando de niños.

CH: Dentro de la política habrá hijos con necesidades especiales.

FABIOLA: Tienen su derecho a elegir. Los padres tenemos el derecho de elegir sobre lo mejor para nuestros hijos, cada uno es libre, de momento, de poder elegir qué es lo mejor para nuestros hijos, ahí es donde nosotros nos sentimos un poco excluidos.

CH: El señor Echenique ha hablado, ha respondido, qué os ha parecido.

FABIOLA: Yo hice una intervención en el programa de Joaquín Prat y justo después entró a hablar Echenique que se le agradece que por lo menos haya escuchado y haya querido dar el apoyo pero a veces las palabras no son suficientes. Obviamente Bertín le ha contestado como un caballero, que es agradecido también, pero esto no se trata de caballerosidad. Se trata de niños con necesidades especiales y que hay que procurar darles el máximo de recursos para que puedan desarrollarse al máximo.

CH: No se pueden quitar de golpe.

FABIOLA: Hablar que si Bertín, Echenique, al final es politizar el tema y no va por ahí. Hay que ser señores y educados, él se ha sentido solidario con nosotros y nosotros se lo hemos agradecido.

CH: Bertín cómo está viviendo todo esto.

FABIOLA: Está encantado en Canal Sur con su programa y lo tienen que no lo dejan venir.

CH: Tu entregada a Kike, te vemos en las redes y da gusto.

FABIOLA: Sí.

CH: Cualquier madre lo hace.

FABIOLA: Es verdad, no sabéis las madres que hay anónimas que no salen en los medios que son unas guerreras, que dan una caña, que tienen a sus niños así

CH: ¿Hay esperanzas?

FABIOLA: Sí, si nos unimos todas las familias que nos sentimos afectadas claro que lo vamos a conseguir, somos nosotros a los que nos beneficia todo esto.

CH: Orgullosos estarán tus hijos de ti seguro.

FABIOLA: Muchas gracias.