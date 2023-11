Fabiola Martínez muestra indiferencia al conocer una supuesta nueva infidelidad de Bertín Osborne durante su matrimonio

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Lorena Vázquez y Laura Fa han vuelto a dar una de sus exclusivas, esta vez en relación con Bertín Osborne. Según han revelado, el cantante lleva desde el año 2017 quedando con una misteriosa mujer cuya inicial es la 'M'. Esto quiere decir que mientras estaba casado con Fabiola Martínez se producían estas quedas, por lo que le habría sido infiel a su mujer.

Una información que el presentador todavía no ha confirmado ni desmentido, aunque lo cierto es que lleva alejado del foco mediático desde que se dio a conocer el embarazo de Gabriela Guillen que le convertirá en padre a los 69 años de edad.

Por su parte, Fabiola no ha querido hacer declaraciones acerca del tema. El equipo de Europa Press ha podido hablar con ella, aunque ha evitado las preguntas a toda costa subiéndose rápidamente en el vehículo que la esperaba en la puerta de su hogar.

Indiferente ante la nueva supuesta amante de Bertín, con la que le habría puesto los cuernos, la exmujer del cantante afirmaba "no" saber nada de esta nueva historia. Y no es la única, ya que Gabriela también ha asegurado no tener conocimiento sobre esta relación hasta ahora.