Fabiola Martínez, su primera reacción ante el comunciado de Gabriela Guillén

MADRID, 9 (CHANCE)

A pesar de su insistencia por alejarse del foco mediático que rodea a Bertín Osborne, Fabiola Martínez sigue en el punto de mira en cada una de las nuevas polémicas que surgen entorno a la nueva paternidad del cantante junto a Gabriela Guillén. En esta ocasión la ex mujer de Bertín Osborne dejó claro ante las cámaras que no sabe nada sobre el reciente comunicado que ha enviado Gabriela en el que pidde respeto a los medios y anuncia medidas legales contra todo aquel que no respete su intimidad."No tengo ni idea, no sé de qué me estais hablando" aseguraba la empresaria cuando le preguntaban por ello. Centrada en su nueva vida como soltera y pendientes de sus proyectos profesionales para este 2024, Fabiola demuestra una vez más que ella ya está viviedo una nueva etapa en su vida en la que Bertín no está presente.Cuando le recuerdan que las hijas de Bertíni han dado la cara públicamente por su padre para defenderle de todos los ataques que se le están lanzando en las útimas semanas, Fabiola insiste: "Yo de la mayoría de las cosas me entero por vosotros, porque no estoy pendiente, tengo una vida".