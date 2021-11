Fabiola Martínez se pronuncia sobre la presunta relación de Bertín Osborne con Chabeli Navarro

La venezolana ha reaparecido amadrinando un proyecto solidario después de que su exmarido haya admitido que, como persona libre que es, se ha visto en varias ocasiones con la explosiva sevillana

En el punto de mira después de que Bertín Osborne haya sido "pillado" con la explosiva sevillana Chabeli Navarro - con la que ahora reconoce haber quedado varias veces después de tachar la noticia de su romance como una "barbaridad" y una "vergüenza" - Fabiola Martínez ha reaparecido ante la prensa amadrinando, con Eugenia Osborne, un proyecto solidario de Dodot con motivo del Día Mundial de la Prematuridad, un tema que le toca a ambas muy de cerca y que tiene como objetivo la entrega de pañales adaptados a bebés prematuros.

Tan amable y dulce como de costumbre, la venezolana se ha pronunciado sobre las noticias que rodean a la vida privada de Bertín y ha confesado que si el padre de sus hijos es feliz, ella será feliz, mostrando así su apoyo incondicional al artista, en el ojo del huracán por su presunto affaire con Chabeli Navarro.

Muy cómplice con Eugenia, Fabiola ha confesado que a pesar de su ruptura con Bertín sigue teniendo con sus hijas "relación de familia y estamos procurando que eso no se pierda". "Son las hermanas de mis hijos y aparte de ese vínculo de sangre, yo me siento muy unida a ellas", revela.

Centrada en sus hijos y volcada especialmente en Kike, a quien ha definido como un "bicharraco enorme" porque a sus 14 años mide 1.70 - "tiene la genética", ha asegurado con una sonrisa - Fabiola nos ha contado cómo está: "Nos daban dos años de esperanza de vida y tiene 14, pues el infinito y más allá y que así siga siendo. Afortunadamente Kike no cesa en su empeño de ir haciendo las cosas que le apetecen entonces mientras que eso esté ahí, ahí estaré yo tirando del carro".

Con el cumpleaños de su hijo Carlos - que soplará 13 velas el próximo 21 de noviembre - ya en mente y sin saber todavía como lo celebrarán "porque es un poco rebelde por la edad", la modelo no descarta que el pequeño siga los pasos de Bertín en el mundo de la música, ya que "tiene muy buen oído y toca el piano con una sensibilidad bestial, aunque de momento lo hace como quién juega al fútbol y no tiene por qué ser Ronaldo o cualquier otro".

Sin ganas de encontrar el amor por el momento porque "en esta fase de mi vida he descubierto que no necesito estar acompañada", aunque sin cerrar la puerta a una nueva ilusión porque "si llega llega, pero no es algo que me pregunte", Fabiola confiesa qué es lo que le hace feliz en etos momentos: "estoy disfrutando de mis hijos, de mí, de mi tiempo, de las cosas que me gustan, de recuperar mi rollo que durante mucho tiempo me colapsé yo sola y me olvidé de mí un poco".

Tras las comentadísimas declaraciones de Isabel Gemio asegurando que creía que estaba de nuevo enamorada por el brillo que tenía en la mirada - algo que ella negó molesta a través de su cuenta de Instagram - la venezolana ha querido zanjar el tema asegurando que "no lo hizo con mala intención; al revés, creo que intentó decir está tan guapa que mira y la traicionaron esas frases lapidarias que nos meten a fuego". "No hay que redundar más en ese tema. Está aclarado, Isabel y yo tenemos buena relación. No somos amigas de hacer planes los fines de semana, pero se pudo malinterpretar en mi exposición de esa conversación como un arrebato de rabia y para nada", ha añadido.

Por ello, y a pesar de que por unas horas pensamos que Fabiola volvía a estar enamorada, Bertín no le llamó para preguntarle por la veracidad de la noticia: "Ni yo le pregunto por su vida ni él me pregunta por la mía y si él me quiere contar algo, ya me lo contará, y si yo le quiero contar algo, pues ya se lo contaré, pero no hay una obligación de darnos explicaciones entonces ni él me pregunta ni yo le pregunto y con naturalidad o sea que esto no es no hablamos del tema". "No es forzado es que directamente su vida es suya y la mía es mía y no se mezclan en eso. Luego obviamente tema de niños y familia sí", ha dejado claro.

Pregunta obligada. ¿Qué le parece a la venezolana que Bertín haya podido rehacer su vida amorosa con Chabeli Navarro? "Yo soy la primera que me alegro si él está bien solo, acompañado, acompañado de una, dos o de nadie, de sí mismo. Si él es feliz, para mí es lo más importante porque si él va a estar bien, mis hijos van a estar bien y para mí eso es lo más importante", mantiene, reiterando su gran cariño por el hombre con el que ha compartido "los años más importantes de mi vida y mi etapa de madre, o sea que Bertín siempre va a estar ahí".

