Fabiola Martínez reacciona ante el robo que ha sufrido Gabriela Guillén

MADRID, 28 (CHANCE)

Situada en el centro del huracán mediático que rodea a Bertín Osborne y Gabriela Guillen tras el nacimiento de su hijo, Fabiola Martínez prefiere continuar con su decisión de mantenerse al margen en todos los temas relacionados con la nueva vida de su ex marido. En esta ocasión hemos visto a la empresaria en el evento '100 Mujeres Líderes' y una vez más ha reivindicado el buen momento personal y familiar que vive sin ningún hombre que ocupe su corazón.

"Todo cae por su propio peso, el día que tenga una pareja estable, segura, os daréis cuenta porque será una constante en mi vida" sentenciaba Fabiola sobre el momento personal que atraviesa. Consciente de cómo ha cambiado su vida, la empresaria reconocía que ahora se ha vuelto mucho más exigente en el amor: "Me estoy volviendo un poquito caprichosa, es lo que tiene la edad, te lo puedes permitir. Antes era un poco más flexible, me intentaba amoldar más, buscar el equilibrio... ahora no. Digo esto es lo que yo soy, no me tengo que amoldar a nada, quien llegue entiende que yo soy así y si no lo entiende, ahí está la puerta".

Tras muchos años viviendo en matrimonio, Fabiola asegura que ha descubierto las ventajas de manejar su propia vida: "He encontrado la tranquilidad en la madurez, cuando dejas de vivir la vida de otra persona y te encuentras con la tuya, es verdad que al principio de la separación yo tenía un vértigo terrible pero te das cuenta que tienes valía para hacer muchas cosas y luego que coges el control de tu vida y dices, claro que puedo. Ahora no quiero soltarlo".

Al preguntarle por el último tema de actualidad, el robo que ha sufrido Gabriela Guillen en su propio vehículo, Fabiola nos ha asegurado que no conocía la noticia: "Yo estaba viendo la lista de las 100 mujeres top de España".