Fabiola Martínez recupera la sonrisa en una divertida comida entre amigos... ¡Con Carlos Baute!

Cuando se cumple un mes de su separación de Bertín Osborne, y convencida de que su decisión fue la correcta, Fabiola Martínez recupera la sonrisa rodeada de buenos amigos, como Carlos Baute, con quien la hemos visto disfrutando de una relajada comida en un céntrico restaurante de la capital.

- CHANCE: Hola qué tal. ¿Cómo llevas la nueva vida de soltera?

- FABIOLA: Tranquila viendo a mis amigas, hacía mucho que no la veía, era mi compañera de piso de soltera, trabajábamos de modelos. Hemos echado un ratito bueno.

- CH: Que importante los amigos en estos momentos.

- FABIOLA: Por supuesto, siempre, los amigos son importantes siempre, hay veces que cuando tenemos pareja los descuidamos. Yo he sido siempre de alimentar mis amistades, pero ahora tengo más tiempo para verles, claro.

- CH: Tu etapa universitaria cómo va. Eso te vendrá muy bien para todo.

- FABIOLA: Lo he cogido al principio con mucha fuerza pero es verdad que hay veces que tengo tantas cosas que lo malo de que será online es que no tienes una rutina de ir todos los días a clase pero bueno. Con muchísimas ganas.

- CH: ¿Y ese nuevo miembro de la familia, el cachorro?

- FABIOLA: Monísimo, más bicho...

- CH: Una responsabilidad más.

- FABIOLA: Está compartida, Carlitos se ocupa de ponerle la comida por las tardes cuando viene del cole, bueno, es una manera también de estar entretenidos.

- CH: ¿Cómo estás los peques?

- FABIOLA: Bien, ellos bien.

- CH: Sois una familia estupenda, estáis dándole una buena base a estos niños.

- FABIOLA: Si y además dentro de lo que cabe intentamos hacerlo lo mejor posible, una separación nunca es fácil y tampoco es idílica. Por muy bien que lo quieras hacer, pero dentro de lo que cabe tanto Bertín como yo hacemos todo lo posible porque los niños no lo padezcan demasiado.

- CH: Se habla mucho de que te has quitado el apellido Osborne en las redes sociales.

- FABIOLA: Siempre he sido Fabiola Martínez lo que pasa es que, en Venezuela, igual que es tradición ponerle el nombre del padre al primogénito, esto también fue un poco discutible en casa porque Bertín no quería que Kike se llamar como él, a él no le gusta su nombre Norberto. Él no quería, las niñas daban ideas de nombres y al final yo qué hice, cuando nació Kike en cuanto pude fui al registro y lo puse como el primogénito, con el nombre del padre. Son costumbres.

- CH: No tiene más importancia.

- FABIOLA: Siempre lo decía, cuando llevaba el apellido de ahora mi ex marido, la gente me criticaba en redes sociales, yo siempre decía, quién me critica no me conoce.

- CH: ¿Dispuesta a encontrar de nuevo el amor?

- FABIOLA: Bueno... Yo no estoy en eso ahora ni nada, nada, cero, cero.

- CH: Ahora son tus niños, tus estudios, tu trabajo.

- FABIOLA: Mira, igual que Bertín en su momento ha dicho todo lo que ha dicho, es verdad que yo siempre le decía a mis amigos y al entorno con Bertín que yo no me imaginaba en la vida de otra manera, que había encontrado a la persona pero hay veces que las cosas cambian y bueno, llegamos hasta donde hemos llegado. Yo ni me planteo nada, ni me interesa. Yo soy feliz conmigo misma que es lo único que me tiene que importar, yo necesito también ahora un tiempo para mí, para hacer las cosas que por ser mamá y por ser esposa no había desarrollado.

- CH: Ahora los niños son mayores, aunque tienes que estar con Kike.

- FABIOLA: Ahora es el momento de estar conmigo, de quererme y cuidarme ya está, eso es lo único que me importa ahora.

Acompañada por amigos como Carlos Baute, y en un intercambio de piropos mutuos, ambos nos han contado que se conocen desde que tenían 17 años y ambos trabajaban como modelos en Venezuela.