Fabiola Martínez revela cual es su 'terapia' más eficaz ante la dureza del cuidado diario de su hijo Kike

MADRID, 13 (CHANCE)

Después de haber intentando esquivar de la mejor forma posible el huracán Bertín Osborne y Gabriela Guillén, Fabiola Martínez ha reaparecido para cumplir con sus obligaciones profesionales, en esta ocasión como madrina del proyecto social Oral-B 'Recapacitemos para capacitar'. Con un arduo trabajo diario a sus espaldas en cuanto al cuidado de su hijo Kike se refiere, Fabiola ha reconocido que a veces se hace muy complicado que una persona dependa de tí al 100%."Me estoy enfrentando a cosas para las que no estoy preparada, pero yo creo que ningún cuidador está preparado si no es profesional. Mi reto es casi diario. Hay momentos en los que te planteas si hay otros medios para una labor diaria, que puede llegar a ser agotadora" nos ha explicado Fabiola en relación al cuidado diario que necesita su hijo mayor.Completamente entregada en el cuidado de su hijo e intentando que su vida sea más fácil cada día, Fabiola ha reconocido que a veces el duro trabajo le sobrepasa, algo completamente normal cuando vives dedicada a otra persona. Para esos momentos en los que se siente sobrepasada, Fabiola ha compartido cuál es su terapia más eficaz: "Llorar de vez en cuando, permitírmelo. Tú vas entrenando tu actitud, hay días malos obviamente, y hace mucho tiempo me daba con ese muro constantemente, el sentirme mal y no permitírmelo, pero eso también pasa factura a nivel salud". Ahora, mucho más consciente de la importancia de estar bien con uno mismo para poder ocuparse de los demás, Fabiola ha asegurado: "Cuando puedo digo, cura de sueño. Cura de llanto también y me voy permitiendo ciertas licencias".