Fabiola Martínez rompe su silencio tras su exclusiva sobre Bertín Osborne: "Es mi historia"

MADRID, 4 (CHANCE)

Harta de las informaciones que se han dado sobre ella, y de que se haya especulado con que ha podido cobrar dinero por las portadas de revistas que ha protagonizado en las últimas semanas -este miércoles en 'Semana' presumiendo de sus seis meses de embarazo en las playas de Huelva, y hace una semana en 'Diez minutos' abandonando la casa de Bertín Osborne- Gabriela Guillén ha estallado en redes sociales y ha confesado en varios stories publicados en su cuenta de Instagram que el artista no se está preocupando por ella ni por su futuro hijo.

A pesar de que su intención es mantenerse al margen de la vida privada de Bertín, como ha dejado claro en más de una ocasión, Fabiola no ha dudado en salir en su defensa y dejar claro que la experiencia de la fisioterapeuta no tiene nada que ver con la suya.

Alejada de la televisión tras renunciar a su puesto de colaboradora en 'Y ahora Sonsoles', la venezolana está completamente volcada en la Fundación Bertín Osborne -con la que ayuda a familias con niños con problemas neurológicos, como su hijo Kike- y este miércoles ha hablado de la labor tan importante que llevan a cabo su exmarido y ella en una emotiva entrevista en 'EsRadio'.

"Todo el trabajo que hace la Fundación es al margen de nuestra vida personal. La Fundación tiene entidad propia y hace un trabajo. Estamos con los talleres, este fin de semana estamos en Bilbao formando a las familias en afectividad y sexualidad en personas con discapacidad" ha explicado ante los micrófonos de Europa Press, dando voz a los proyectos que continúan desarrollando y que últimamente han quedado eclipsados por las polémicas protagonizadas por Bertín.

"Kike ya está en una edad, pero para la afectividad y la sexualidad no hay edad. Hay que enseñarles desde chiquititos no de sexualidad, pero sí sobre su cuerpo, la afectividad, porque si no los hacemos muy vulnerables si no hablamos de estos temas. Ya son vulnerables de por sí por su infancia o por su condición neurológica, pues si los padres no sabemos cómo gestionar a nuestros hijos en ese sentido, como educarlos con su cuerpo, pues los hacemos más vulnerables" ha destacado.

Durante la presentación de este taller en la radio, Fabiola no ha podido evitar echar la vuelta atrás y recordar cómo, cuando nació Kike, ella atravesó un duelo. Algo que, no oculta, fue complicado gestionar: "Cuando llega un niño con discapacidad te pone el mundo del revés, te descoloca, porque nadie se lo espera que te toque. Y es verdad que la discapacidad está en todos lados, es algo con lo que vivimos, pero hasta que no nos toca de cerca, no somos conscientes de lo importante que es".

Un momento en el que Bertín y ella fueron uno, ya que a diferencia de lo que cuenta Gabriela -de que el artista no se está preocupando por su futuro hijo-, Fabiola deja claro que estuvo a su lado en los peores momentos. "Eso es ya más personal... Esto es la vida de una pareja en la que ha nacido un niño con discapacidad" ha afirmado, respondiendo con un contundente "pero no ha sido así" a la pregunta de que el presentador podría no haber estado a la altura o haber derivado en ella todala responsabilidad.

Sin embargo, la venezolana no quiere hablar sobre su exmarido porque no quiere que se malinterpreten sus palabras: "Me he dado cuenta desgraciadamente de que no se trata de decir verdades, se trata de crear morbo y yo no voy a entrar en eso porque no es mi manera de ser" se lamenta.

Consciente de que más de uno se ha sorprendido por su reciente exclusiva en la revista 'Lecturas' dejando claro que no era "consentidora" y que si son ciertas las presuntas infidelidades de Bertín él "ensució" su matrimonio, Fabiola ha zanjado la polémica confesando por qué se decidió a hablar en este momento en el que el cantante está más cuestionado que nunca: "Quise hablar porque se estaba hablando de muchas cosas... Se le da una interpretación a todo eso y dije, bueno, a lo mejor es una buena oportunidad para que se me oiga a mí, lo que quiero decir y es mi historia".

"Cada uno tiene su historia y tiene derecho a contar lo que le dé la gana, pero yo la mía la cuento yo y eso es lo que intenté y todo se sacó de contexto. Muchas gracias" ha concluido, dejando en el aire si está arrepentida de haber hablado sobre Bertín o qué le ha dicho el cantante sobre sus duros reproches.