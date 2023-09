Fabiola Martínez rompe su silencio tras la presunta infidelidad de Bertín Osborne

MADRID, 27 (CHANCE)

Tras el testimonio de Encarna Navarro revelando que mantuvo una relación de amistad durante 15 años con Bertín Osborne -en los que asegura que tuvieron encuentros de carácter íntimo de manera esporádica- y las informaciones que apuntan a que las fechas no cuadran y el artista tuvo que ser infiel a Fabiola Martínez con la concursante de 'Operación Triunfo 2006', la venezolana ha dado un golpe sobre la mesa.

Harta, la excolaboradora de 'Y ahora Sonsoles' rompe su silencio en exclusiva para la revista 'Lecturas' sin ocultar lo dolida que está con el padre de sus hijos Kike y Carlos, del que se separó en enero de 2021 después de dos décadas juntos.

Dejando claro que "nunca supo nada" de las supuestas deslealtades, ya que su relación nunca fue "abierta" -"aunque a lo mejor me lo podría haber planteado y siendo los dos como éramos igual nos hubiera ido mejor" afirma- Fabiola sentencia a su exmarido: "Si Bertín fue infiel, él ensució el matrimonio". "Si quieren decir que yo era partícipe, cómplice o conocedora de la infidelidad de Bertín, pues no. No soy una mujer sumisa que se acomoda porque quiere cambiar su status. Siempre he puesto mis límites" deja claro.

Unas contundentes declaraciones con las que la venezolana se reafirma en que lo único que le importan en estos momentos son sus hijos -reconoce que ni para ellos ni para las hijas de Bertín es "agradable" todo lo que se ha hablado sobre la vida amorosa del cantante- ya que para ella es un capítulo cerrado en su vida: "Le quiero como persona y padre de mis hijos, pero ya no tiene nada que ver conmigo" sentencia.

entiendo que para ellos no es agradable", ha dicho en el citado medio.