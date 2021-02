El fabricante de bebidas vegetales Oatly prepara su salida a Bolsa en Estados Unidos

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El fabricante sueco de bebidas vegetales Oatly ha iniciado los trámites con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) para cotizar en alguno de los mercados del país, según ha informado este martes en un comunicado.

La firma ha remitido a la SEC los primeros formularios para su salida a Bolsa de forma confidencial, por lo que todavía no son públicos. No obstante, la empresa ha avanzado que todavía no ha decidido cuántas acciones compondrán su oferta pública de venta (OPV) ni qué rango de precios espera registrar.

El vídeo del día Cs censura que PSOE y PP se escondan para “repartirse” jueces

Oatly es una empresa sueca, por lo que cotizará en Estados Unidos bajo la figura de las American Depositary Shares (ADS), que son acciones denominadas en dólares de empresas que no están radicadas en el país.

"Se espera que la oferta pública de venta tenga lugar después de que la SEC complete su proceso de revisión y está sujeto a las condiciones de mercado y de cualquier otro tipo", ha especificado la firma con sede en Malmö.

Según los últimos datos financieros aportados por la empresa, la facturación en 2019 rondó los 200 millones de dólares (164,6 millones de euros) y esperaba duplicar esa cifra para 2020, aunque todavía no ha informado de su cifra de negocios del año pasado.

En julio de 2020, la firma logró una valoración de en torno a 2.000 millones de dólares (1.646 millones de euros), según informaron varios medios en ese momento, al colocar un 10% de su capital social por 200 millones en una ronda de financiación liderada por Blackstone y en la que también participaron la empresaria y presentadora Oprah Winfrey, la actriz Natalie Portman y el expresidente y ex consejero delegado de Starbucks, Howard Schultz.

El fabricante de hamburguesas vegetales Beyond Meat, que debutó en Bolsa en 2019, cuenta con una valoración de más de 9.200 millones de dólares (7.572 millones de euros), con una facturación en los primeros nueve meses del 2020, últimos datos disponibles, 247,5 millones de dólares (203,7 millones de euros).