FAES abre mañana su Campus sobre Europa que clausurará Aznar el viernes y que no contará con Casado en esta edición

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) abrirá este lunes su campus anual bajo el título 'Hablamos de Europa. La UE, un actor estratégico en pospandemia', que clausurará cinco días después el expresidente del Gobierno José María Aznar.

En esta ocasión no figura entre los ponentes el presidente del PP, Pablo Casado, que sí ha participado en las ediciones de 2019 y 2020 a raíz de su llegada a la Presidencia del PP en julio de 2018 en el congreso extraordinario de primarias que eligió al sucesor de Mariano Rajoy.

De hecho, Rajoy dejó de asistir a los cursos de verano de FAES en sus últimos años al frente del Gobierno, tras distanciarse del expresidente. Poco después, a finales de 2016, la fundación de Aznar decidió renunciar a las subvenciones públicas que percibía hasta ese momento como fundación vinculada al PP.

PIQUÉ, ESCOLANO, PASTRANA Y MACRI, ENTRE LOS PONENTES

Las jornadas de Campus FAES que se celebrarán la próxima semana abordarán la autonomía estratégica europea, la relación transatlántica, España como puente entre la UE y América Latina, la relación con Rusia, los fondos Next Generation y las nuevas reglas fiscales, entre otros temas. Según ha informado la fundación, el objetivo es fomentar el debate sobre Europa y reforzar la aportación española a la Conferencia sobre el Futuro de Europa.

El eurodiputado del PP y director de FAES, Javier Zarzalejos, inaugurará el curso a las 17.00 en una sesión virtual y, a continuación, intervendrá el director de la oficina en Madrid de European Council on Foreign Relations, ECFR, José Ignacio Torreblanca, que pronunciará una ponencia sobre cuáles deberían ser las prioridades políticas de la UE en un escenario de pospandemia.

Además, durante la semana desfilarán por el campus académicos, expertos y políticos. Entre los ponentes figuran el senior fellow of the Estonian Foreign Policy Institute at the International Centre for Defence & Security, James Sherr; el exeditor senior de The Economist, Edward Lukas; el acting rector of the Institute for Human Sciences de Viena, Ivan Vejvoda; y los expresidentes de Argentina y Colombia Mauricio Macri y Andrés Pastrana, respectivamente.

También asistirán los exministros Josep Piqué y Román Escolano; la Academy Associate, Russia and Eurasia Program de Chatham House, Anna Korbut; el exembajador de Montenegro y profesor de la Boston University, Vesko Gracevic; el director en Bruselas del Real Instituto Elcano, Luis Simón; la subdirectora del Real Instituto de Estudios Europeos del CEU, Belén Becerril; y los embajadores Javier Rupérez y Nicolás Pascual de la Parte, entre otros.

Aznar clausurará el Campus el viernes 24 en la única sesión presencial de las jornadas. Mira Milosevich, del Patronato de FAES y el economista y CEO de Análisis Económico Integral, Miguel Marín, son los encargados de codirigir este curso, según ha informado la fundación.