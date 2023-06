Faes Farma prevé crecer principalmente en el exterior y sigue abierta a operaciones corporativas

Ucar dice que la planta de Derio puede estar operativa a finales de 2023 o principios de 2024 y que les garantiza el futuro "en próximas décadas"

BILBAO, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de Faes Farma, Mariano Ucar, ha afirmado que el negocio de Faes Farma "seguirá creciendo" y se espera que sea fundamentalmente fuera de España dentro de una estrategia en la que la empresa, que prevé tener este año o a principios de 2024 su nueva planta de Derio, sigue abierta a operaciones corporativas que "aceleren su futuro".

El Grupo Faes Farma ha celebrado en segunda convocatoria su Junta General de Accionistas en Bilbao, en la que se han aprobado todaslas propuestas del Consejo de Administración recogidas en los puntos del orden del día, con un apoyo de media del 96,8%, entre ellas, las cuentas de 2022.

En su intervención, Marino Ucar ha destacado que, por octavo año consecutivo, el Grupo ha obtenido unos resultados "históricos" en 2022 con unos ingresos totales de casi 462 millones y ha superado por primera vez un beneficio neto de 89 millones.

De cara a 2023, ha subrayado que las perspectivas son de crecimiento sostenido a un dígito medio en ingresos, de alrededor del 5,5%, y de mantenimiento del Ebitda próximo a los 120 millones. Además, ha recordado que en el primer trimestre del año se han alcanzado loscrecimientos porcentuales previstos para el ejercicio, con un beneficio neto de 27,6 millones.

Por otra parte, el presidente ha destacado el "importante papel" de la I+D+i como "corazón" del negocio de la compañía. En este sentido, la empresa sigue potenciando los recursos, tanto de plantilla, que ya suma más de 100 personas y tres directores con amplia experienciainternacional, como con recursos económicos, con más de 25 millones invertidos en 2022, y la previsión de incrementar esa cifra hasta los 29 millones en 2023.

Ucar ha subrayado que el crecimiento de los últimos años y de los próximos se espera que sea fundamentalmente fuera de España, lo que pone de manifiesto "la cada día más creciente internacionalización del grupo".

Según ha apuntado, el negocio de Faes Farma "seguirá creciendo", pese a que se enfrentan a "retos importantes" como el contexto generalizado de inflación de costos, incrementos del esfuerzo inversor en investigación y desarrollo para impulsar los productos "clave" y un refuerzo de la estructura comercial en geografías clave como Latinoamérica.

INVERSIONES ESTRATÉGICAS

Durante el ejercicio 2022, la compañía ha realizado diversas inversiones "estratégicas" para el crecimiento del negocio de la compañía, por un valor superior a los 82 millones.

En concreto, destaca la nueva planta de producción farmacéutica en Derio, la mayor inversión del Grupo en sus casi 90 años de historia, que entra ya en las fases finales con la previsión de comenzar la producción antes de que finalice el año o inicios del que viene.

En relación a la planta que están construyendo en Derio, Ucar ha señalado que la decisión de invertir "no fue nada sencilla" y ha recordado que en Lamiako ya no tenían más capacidad de fabricación, de manera que había dos alternativas, "repartir el dinero de la caja, olvidarse de crecer y dejar una empresa congelada" y la otra apostar por crecer y por esta planta "más sostenible y que permita pensar en las próximas décadas".

Según ha recordado el presidente, van a pasar de unos 35 millones de unidades a prácticamente triplicar esas cifras, de manera que se podrá llegar a los 100 millones.

Además, ha explicado que la obra civil está "cuasi terminada" y estará concluida en un mes o algo más, pero posteriormente tendrá "un parón" porque hay que validarla por las agencias del medicamento, de manera que estima que previsiblemente podrá estar operativa a principios de año o bien finales de 2023.

Mariano Ucar ha destacado el impacto "importante" que tendrá esta planta en las cuentas de Faes Farma. Según ha indicado, en los primeros años desde el inicio de sus construcción "no produce nada y ocasiona gastos", pero es una inversión que, si se piensa en el "corto plazo, evidentemente no se puede hacer", pero es una inversión "para asegurar el futuro, no de los próximos años, sino décadas".

Por su parte, continúa la construcción en Huesca de una nueva planta de producción de alimentos especiales para primeras edades de porcino que fortalecerá su negocio en nutrición y salud animal. En tercer lugar, Faes Farma cerró el pasado mes de mayo la adquisición de Novosci,farmacéutica ubicada en Dubái.

Además, según ha destacado el presidente, el Grupo mantiene abierta la posibilidad de realizar operaciones corporativas, la comprade registros o patentes desarrolladas por otros laboratorios "para acelerar" el futuro de Faes Farma.

En relación a su posible expansión en Egipto y Turquía, ha afirmado que la operación en Turquía está "bastante fría" y no cree que avance, mientras que en Egipto está "en estudio" y, si se formaliza, será el año que viene.

DIVIDENDO AL ACCIONISTA

En la Junta, los accionistas han respaldado la aprobación de un nuevo dividendo flexible con cargo a 2023 mediante la correspondiente ampliación de capital que soporte ese dividendo. Además, se ha ratificado la ampliación de capital con cargo a reservas y la reducción de capital mediante la amortización un número máximo de acciones correspondiente al 50% de las emitidas al respecto del dividendo flexible del año 2022.

Precisamente, el descenso en el dividendo de los accionistas ha provocado, durante la votación de los puntos, la intervención de alguno de los asistentes a la Junta, que ha llegado a preguntar si existía un "agujero negro" y ha reprochado que se produzca esta situación cuando crecen los beneficios y "no se bajan" las remuneraciones del equipo directivo. En este sentido, ha habido por parte de alguno de los accionistas reproches sobre la gestión que se está realizando y se ha reclamado una mayor "protección" para el accionista.

Tras negar que existan "agujeros negros", Ucar ha señalado que han decidido una recompra de acciones y, además, se han realizado unas inversiones importantes, "la friolera de 170 millones en Derio o 23 millones en Huesca".

En relación al dividendo, Ucar ha precisado que la idea que tienen es una "retribución al accionista en torno al 50% de los beneficios", que, a su juicio, es "razonable" y, además, les permite "seguir invirtiendo". Asimismo, ha defendido que tratan de hacer la "mejor gestión posible" y no cree que sea "mala" porque llevan "ocho años de crecimiento de beneficios".

Sobre las remuneraciones a la dirección, Ucar ha dicho que no se han aumentado los sueldos, e "incluso los fijos están congelados". En concreto, ha detallado que el consejo de administración no ha subido su retribución en los últimos tres años y el presidente ejecutivo ha tenido su retribución congelada desde 2021.

En relación a si se continuará con la recompra de acciones, Ucar, que ha precisado que la acción no está respondiendo a los resultados ni a la marcha de la sociedad", ha manifestado que este año se ha abierto "el melón" y es una corriente que está en el mercado, pero, de cara al próximo año ha reconocido que "evidentemente es posible" y el Consejo lo valorará.

La Junta ha aprobado la reelección de Iñigo Zavala Ortiz de la Torre como consejero dominical, la de Carlos de Alcocer Torra como consejero independiente y la de María Eugenia Zugaza Salazar como consejera independiente.

Además, está previsto que en 2024 se finalice el plan de sucesión en el que se nombrará un CEO y, con ello, se culminará con la separación de poderes siguiendo también las recomendaciones del mercado.

Por último, se ha aprobado la Política de Remuneraciones para 2024, 2025 y 2026, "potenciando la retribución variable en los equipos directivos y la congelación del salario fijo del Presidente Ejecutivo desde 2021".