FAES ve una "desfachatez antidemocrática" la reforma exprés de CGPJ para "asegurarse que haga lo que el Gobierno quiere"

Acusa a Sánchez de actuar "a sus anchas en un ecosistema político tóxico" y buscar la "polarización" para seguir en el poder

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) considera que la reforma exprés que plantean PSOE y Unidas Podemos para proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) muestra el "desprecio" del Gobierno a las instituciones y a la independencia judicial. Es más, cree que esta "desfachatez antidemocrática" busca "asegurar que el Consejo haga lo que el Gobierno quiere".

Así se ha pronunciado la fundación que preside José María Aznar en una nota editorial, que ha recogido Europa Press, después de que PSOE y Unidas Podemos hayan registro una proposición de ley para en el Congreso rebajar la mayoría parlamentaria para renovar el Consejo, una fórmula que evita los informes de órganos consultivos como el propio CGPJ, el Consejo de Estado o la Fiscalía.

Según FAES, esta reforma legal evidencia la voluntad del Ejecutivo de "no pararse en barras para asegurar que el Consejo del Poder Judicial haga lo que el Gobierno quiere y acabar con eso de queconservadores y progresistas se pongan de acuerdo en la designación de candidatos".

"El desprecio al mínimo respeto a las instituciones y, por supuesto, a lo que representa la independencia judicial es una delas características de este Gobierno en el que los papeles se encuentran bien repartidos: mientras los socialistas exigen a las instituciones el sometimiento, Unidos Podemos ejerce de partida de la porra amenazando a aquellas con su destrucción", asegura.

"TODO EN SÁNCHEZ ES IMPOSTURA"

Es más, FAES señala que el respeto de este Gobierno por la legalidad "es más que descriptible, con el agravante de su persistente utilización del engaño en sus juegos con el ordenamiento jurídico".

Así, subraya que no hace mucho que el presidente del Gobierno aseguraba que si no se mantenía el estado de alarma, "los ERTE no podrían mantenerse" o que el Ejecutivo aseguraba que "habría que cambiar la Constitución para que los ayuntamientos pudieran disponer de sus remanentes, hasta que con una norma puramente reglamentaria ha hecho saltar todos esos límites que antes consideraba infranqueables".

De la misma manera, ha recalcado que Sánchez decía que no había más remedio que decretar el estado de alarma para limitar la movilidad "hasta que apareció una 'recomendación' del consejo interterritorial de Sanidad para que se impusiera y se habilitara el cierre de Madrid".

"Todo en Sánchez es impostura. Actúa a sus anchas en un ecosistema político tóxico. Por eso, dar pábulo a sus apelaciones a la unidad no es más que entrar en un juego estéril que solo beneficia a sus intereses de intoxicación propagandística y siembra de la división", afirma, para añadir que cada uno de esos llamamientos "está sobradamente desmentido por sus hechos".

Según FAES, Sánchez es "un político divisivo que busca la polarización sencillamente porque cree que la polarización de la sociedad española es la condición de su permanencia en el poder". "Y así intenta hacernos creer que tendremos un CGPJ ejemplar si este órgano es elegido por la mayoría parlamentaria en la que figuran un partido dirigido por un sedicioso convicto y otro, Bildu, cuyos mentores siempre pensaron que la mejor manera de renovar a los jueces era asesinarlos", concluye.