Fainé declara este lunes en la Audiencia Nacional por la adquisición de CaixaBank del banco portugués BPI

El martes será el turno del actual consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Fundación La Caixa y de Criteria Caixa, Isidro Fainé, y el consejero delegado de CaixaBank (y futuro primer ejecutivo del grupo resultante de la fusión de banco catalán con Bankia), Gonzalo Gortázar, declararán esta semana en calidad de investigados ante la Audiencia Nacional por la adquisición del banco portugués BPI. Fainé declarará este lunes y Gortázar el martes.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, admitió a trámite en 2018 la querella presentada por dos pequeños accionistas contra Fainé, así como contra CriteriaCaixa y CaixaBank, por operaciones presuntamente irregulares para la adquisición del banco portugués.

Ahora, por medio de una providencia emitida en julio, el magistrado cita a declarar a Fainé este lunes 28 de septiembre, y a Gortázar, el martes 29. Ambas comparecencias se llevarán a cabo por videoconferencia, como medida de protección ante la segunda oleada de la pandemia por coronavirus.

ABUSO DE MERCADO Y ADMINISTRACIÓN DESLEAL

En el auto de admisión de la querella, el magistrado consideraba que los delitos objeto de investigación en este caso son abuso de mercado (información privilegiada), administración desleal y delitos societarios (tanto por falsedad de cuentas anuales o de documentos que deban reflejar la situación jurídica y económica de la entidad como por la imposición de acuerdos abusivos en la junta de accionistas).

No obstante, la Fiscalía, que en un inicio se mostró favorable a la admisión de la querella en 2018, en un escrito de 14 de febrero de 2019, al que ha tenido acceso Europa Press, se decantó por adherirse a la solicitud de sobreimiento que formularon las defensas.

El fiscal entendía que la concatenación de operaciones objeto de la querella, avaladas por auditores externos, "supuso la existencia de un beneficio para la sociedad --BPI-- expresada en términos de solvencia y capital social".

Explicaba además que los beneficios de BPI no se habían resentido con la compra por CaixaBank, y que los socios no se han visto perjudicados con la operación. "El patrimonio de CaixaBank, lejos de deteriorarse, ha mejorado o crecido, y los dividendos no se han visto afectados", añadía.

OTROS IMPUTADOS

La querella admitida también se dirige contra el presidente del consejo de administración del Banco of East Asia (BEA) David K.P. Li, y los directivos de CaixaBank Alejandro García-Bragado Dalmau, Óscar Calderón Oya, Antonio Massanell Lavilla y Juan Antonio Álvarez García, además de Gortázar. Como personas jurídicas están imputadas CaixaBank y Criteria Caixa.

En la querella se relataba una serie de operaciones presuntamente irregulares en torno al contrato de permuta de CaixaBank con su accionista Criteria --hecho relevante del que se informó a la CNMV el 3 de diciembre de 2015-- y cuyo fin último era la compra del banco portugués BPI, así como el crédito de 400 millones supuestamente concedido al Banco Financiero de Angola (BFA) para que eliminara las restricciones a la adquisición de la entidad lusa.

TODAS LAS CITACIONES EN CUATRO DÍAS

El magistrado impulsará la investigación con estas comparecencias entre septiembre y octubre, y a las ya mencionadas suma las del resto de investigados. De hecho, el lunes 28 de septiembre, además de Fainé, declarará García-Bragado y los representantes designados por CaixaBank SA y Criteria Caixa SA.

Ya el martes 29 de septiembre, a la declaración de Gonzalo Gortázar se unen las de Calderón Oya, Massanell Lavilla y Álvarez García. El juez también solicitaba en su providencia que se requiriera a la representación de David K.P. Li una dirección para poder citar al banquero y librar a tal fin una comisión rogatoria internacional.

El 1 de octubre, De la Mata cita a declarar a los peritos Fernando Cuñado García y Francisco Uria para que ratifiquen el informe forensic redactado por KPMG a petición de CaixaBank. El 2 de octubre será el turno del perito José Manuel Durbá para que también ratifique el informe que presentó la representación de los dos accionistas que presentaron la querella, César Carracedo Justo y Cristina Isabel Medina Otalvaro.