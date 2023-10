Falete asegura que no le pareció bien que Isabel Pantoja no fuera a la boda de su hija

MADRID, 22 (CHANCE)

Hace tan solo una semana, Isa Pantoja y Asraf Beno vivían el momento más importante de sus vidas. Reunían en Sevilla a todos sus seres queridos para darse el 'Sí, quiero' en compañía de ellos y aunque en la ceremonia faltaron dos de las personas más importantes en la vida de la colaboradora, lo cierto es que vivieron algo mágico.

Al día siguiente vimos como Raquel Bollo, Falete y Luis Rollán, personas que han estado muy cerca de Isa a lo largo de su vida, habían disfrutado ese mismo día de otra boda en Sevilla. Algo que no llamó la atención porque no estaban invitados, pero ¡atención! este sábado conocíamos que el artista de flamenco, ausente también en el enlace, sí que estuvo invitado.

Este fin de semana tenían lugar los Premios Radiolé y como no podía ser de otra manera, Falete no dudaba en asistir, ya que fue uno de los galardonados. Allí hablamos con él y le preguntamos por la boda de la hija de la tonadillera y nos comentó que estaba invitado al enlace: "Hombre, claro que me invitó".

Una afirmación que hasta ahora no se conocía, ya que todo el mundo pensó que el artista no estaba entre la lista de los invitados y que acudió a la boda de amiga Joana Jiménez porque era su único evento.

El cantante sevillano nos aseguró también que "hace mucho que no la veo", refiriéndose a Isabel Pantoja, pero que "hablamos de vez en cuando"... y cuando le preguntábamos sobre la ausencia de esta en la boda de su hija, Falete se mostraba rotundo: "Me pareció mal, sinceramente, mal, es su hija la que se casa no es una prima ni nada".

El artista nos explicó que Isa no le contó nada de cómo se sentía ante la gran ausencia de su madre en un día tan especial. De igual modo, el cantante desconoce lo que piensa su madre y destacaba que "pues no lo sé, eso que os lo cuente ella, no soy la Pantoja ni quiero".

Por último y pese a todas las informaciones que se han vertido en los últimos días sobre Pantoja, de quien se dice que ha decidido romper con los lazos familiares y que quiere morir sola, sin familia, tanatorio u homenajes, Falete dejaba claro que "no creo que sea así, no. Hasta donde yo sé está bien".