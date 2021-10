Fallados los Premios de Fundación Enaire en su XXVI edición

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El jurado de los Premios Fundación ENAIRE, que este año celebran su XXVI edición, ha fallado los galardones de cuatro modalidades: Premio de Periodismo Aeronáutico, Premio I+Dron, Premio Luis Azcárraga (Innovación Aeronáutica), Premio José Ramón López Villares (Fin de Grado y Fin de Máster).

El Premio I+Dron cuenta este año con la colaboración de Airbus España con el objeto de vincular este galardón con la actualidad de la industria aeronáutica. En esta edición se ha presentado un total de 79 trabajos.

El Premio Periodismo ha sido compartido y ha recaído en Martín Mucha por el reportaje "Confinados en el Cielo", publicado en el suplemento Crónica (El Mundo); y en Javier Figueiral por el trabajo "Tripulantes frente a la Pandemia", divulgado en La Vanguardia.

Por su parte, el Premio I+Dron ha sido concedido a Martín Molina y Pascual Campoy del Grupo de Investigación CVAR de la Universidad Politécnica de Madrid por su proyecto "Aerostack: Entorno informático abierto para construcción de drones autónomos mediante componentes de robótica e IA".

En cuanto al Premio Luis Azcárraga, lo ha obtenido Cristian Eduardo Verdonk, por su tesis doctoral "Extraction of Trajectory Contextual Factors and its application in the Trajectory Prediction using statistical methods".

El Premio José Ramón López Villares ha sido otorgado en la especialidad de Navegación Aérea a Alberto Gayoso por su proyecto fin de máster "Adaptation of en-route air traffic control sectors to accommodate free route traffic over Spain".

La especialidad de Aeropuertos se ha premiado a Elisa Martín por su trabajo fin de grado "Análisis eólico para la orientación prferente de pistas de vuelos"; y también ha sido galardonada Andrea Termiño por su trabajo fin de grado "Escenario operacional de inspección física de pista con UAS mientras está activa una pista paralela".