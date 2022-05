Las Fallas reconocen en la 'Gala de los 1' a los artistas ganadores de los primeros premios de sección

Con un homenaje especial a Manolo Algarra y su lema 'Siempre falla': "Nos ha dejado el alma vacía"

VALÈNCIA, 1 (EUROPA PRESS)

El mundo fallero ha celebrado este sábado la conocida como 'Gala de los 1' de reconocimiento a las y los artistas falleros ganadores del primer premio de sección, así como a los ganadores de los mejores ninots de sección. El acto ha puesto el valor "el impulso de esperanza y alegría" que han dado las y los artesanos como "pilar fundamental de la fiesta", en un ejercicio fallero en el que "se han plantado fallas dos veces en seis meses", y durante el mismo se ha rendido homenaje al artista fallero Manolo Algarra, que ha faltado recientemente.

El Hemiciclo municipal ha vuelto a acoger de nuevo el acto, que se ha dividido en dos partes --artistas de fallas infantiles y grandes-- y que ha estado presidido por las Falleras Mayores de València, Nerea López Maestre y Carmen Martín Carbonell, el concejal de Cultura Festiva y presidente de Junta Central Fallera, Carlos Galiana, y el Mestre Major del Gremio de Artistas Falleros de València, Paco Pellicer, ha informado la JCF en un comunicado.

El presidente de Junta Central Fallera, Carlos Galiana, ha empezado su intervención recordando el homenaje al artista fallero Manolo Algarra que se ha celebrado esta mañana durante la entrega de premios en la plaza del Ayuntamiento, que ha sido "uno de los más emotivos" que ha vivido en los últimos años. "Un homenaje al artista fallero, al maestro Algarra, que nos ha aborronado a todas y todos", ha añadido.

"Gracias a estas cosas me siento orgulloso de formar parte de este colectivo. De ser uno de los miles de falleras y falleros que sabe reconocer a uno de los suyos y rendir homenaje a su figura de la manera más sencilla que conocemos: con un sincero aplauso. Gracias, Algarra, por tantas cosas, por hacer las cosas sencillas y a la cara. Más allá de los ninots indultados y de los primeros premios a sus fallas nos dejó una persona comprometida, sencilla y querida que deja un vacío difícil de llenar. Siempre falla, siempre Algarra, siempre Manolo", ha manifestado Galiana.

El presidente de Junta Central Fallera ha dado la enhorabuena a los artistas falleros por los premios obtenidos. "Sé que no ha sido un camino fácil llegar hasta aquí. En un ejercicio fallero hemos plantado dos veces. En seis meses hemos plantado dos fallas. Y hemos sufrido el tiempo más que nunca", ha expresado.

En este sentido, Galiana ha destacado los 10.200.000 euros de aportaciones económicas del Ayuntamiento de València durante los últimos dos años de pandemia. "Sé que nunca serán suficientes para pagar todo lo que aporta la fiesta en la ciudad, pero espero y deseo que, al menos, de alguna manera, os haya llegado parte de ese esfuerzo que hemos hecho entre todas y todos por intentar mantener vuestro oficio que es lo único imprescindible en nuestra fiesta y en nuestro patrimonio".

El también concejal de Cultura Festiva ha expresado su deseo por que las Fallas de 2023 se celebren "con toda la normalidad del mundo, que creo que ya toca". "Unas Fallas donde nadie tenga que hacer ningún esfuerzo especial ni sobrehumano, donde no hagan falta mesas de seguimiento con Sanidad ni miles de reuniones para explicar qué podemos hacer y qué no. Unas Fallas sin restricciones y donde, además de los ojos, nos podamos ver la cara sin mascarilla. Unas Fallas donde no tengamos miedo, no encontremos a nadie a faltar y donde podamos celebrar que llega la primavera con un sol de marzo y una sonrisa muy grande", ha manifestado.

"PILAR FUNDAMENTAL"

La Fallera Mayor Infantil de València, Nerea López Maestre, en su discurso, ha expresado su enhorabuena a todas las comisiones galardonadas con los primeros premios en cualquier sección o que han tenido la suerte de ganar el premio de mejor ninots, así como a las y los artistas falleros, que son "un gran pilar fundamental para la realización de nuestra fiesta, porque sin ellos no podríamos ver las magníficas creaciones que año tras año plantan en las calles y que hacen grande nuestra fiesta de las Fallas". "Esta merecida Gala pone en valor el gran trabajo que hacéis y os animamos a que no dejéis de sorprendernos y hacernos soñar con vuestro trabajo", ha añadido.

Por su parte, la Fallera Mayor de València, Carmen Martín, ha señalado que los últimos años "han sido muy difíciles para la sociedad, pero todavía más para los artistas falleros, donde hemos visto un hecho que nunca habríamos imaginado: desplantar. Hemos vivido dos meses de marzo sin que ninguna chispa de llama se levantara la noche de San José. Pero, aun así, habéis sacado la fuerza, la habilidad, la creatividad, el ingenio y la sátira, combinados con vuestra gran dedicación, para sobreponerse en los momentos más críticos y apostar por la cultura patrimonial de nuestra fiesta".

"Este año estáis aquí, en la 'Gala de los 1', un acto que en el que algunos ya tenéis experiencia, otros seguro que habéis vuelto después de algunos años, y otros estáis aquí por primera vez con mucha emoción. A todos y todas quería daros la más sincera enhorabuena por haber plantado las mejores fallas de cada sección, pero también agradeceros las ganas por mostrar vuestro talento, pasión y esfuerzo hacia el mundo fallero. Estoy segura de que en cada comisión donde se han plantado esas fallas galardonadas habéis sido un impulso de esperanza y alegría que nunca olvidarán", ha pronunciado, a la vez que ha manifestado su deseo por que "estos merecidos primeros premios sean la chispa para crear nuevas fallas y para que la ilusión nunca se apague en vuestros talleres".

Por último, Carmen Martín se ha sumado al homenaje a Manolo Algarra, "artista en todos sus sentidos y que nos ha dejado el alma vacía". "Nos deja una herencia maravillosa y estoy segura de que en cada calle donde ha plantado siempre estará su esencia, porque, si en nuestras demarcaciones 'cremaba el cor' de una falla, en nuestros corazones siempre estará el taller de Algarra".

Finalmente, el Mestre Major del Gremio de Artistas Falleros de València, Paco Pellicer, ha resaltado el esfuerzo del colectivo de artesanos especialmente durante el último año, cuando el mundo fallero ha podido "observar y disfrutar para que se complete el ciclo de la creación artística". "Ese es nuestro premio", ha destacado.

Pellicer ha valorado los trabajos que han llenado las calles de la ciudad el pasado mes de marzo: "Artísticamente han sido unas grandes fallas, y todo y las condiciones meteorológicas, han sido anímicamente magníficas". "Enhorabuena a los artistas y a las comisiones, y ánimos y agradecidos por el esfuerzo. Ojalá nos volvamos a encontrar aquí de nuevo", ha finalizado.