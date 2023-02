Fallece, a los 82 años, Rachel Welch, 'El Cuerpo' de Hollywood

MADRID, 16 (CHANCE)

El mundo del cine vuelve a vestirse de luto; este miércoles, a última hora de la tarde, se confirmaba el fallecimiento de uno de los grandes mitos eróticos de la edad dorada de Hollywood, Rachel Welch. La actriz, apodada popularmente como 'El Cuerpo', tenía 82 años y, como ha explicado su representante a través del escueto comunicado con el que ha anunciado su muerte, padecía una enfermedad desde hace relativamente poco tiempo sobre la que ha evitado dar ningún detalle.

Ganadora de un Globo de Oro, la estadounidense de orígenes bolivianos nació en 1940 y despuntó como modelo antes de dar el salto a la interpretación como figurante de la mano de Elvis Presley a mediados de la década de los 60. Después vendrían los papeles que la catapultaron a la fama y la convirtieron en uno de los sex-symbol por excelencia de la meca del cine: 'Fantastic Voyage', 'One Million Years BC' - inolvidable imagen la de una sexy Rachel convertida en cavernícola con un escueto bikini beige - 'The Biggest Bundle of Them All', 'L'Animal'...

Con más de 30 películas en su extensa trayectoria, 'El Cuerpo' logró el Globo de Oro a mejor actriz de película de comedia o musical en 1974 por su papel en 'Los tres mosqueteros: los diamantes de la reina', y también fue reconocida por la revista Playboy como la tercera intérprete más atractiva del siglo XX.

En lo que a su vida personal se refiere, Rachel se casó en cuatro ocasiones: en 1959, con solo 19 años, con James Welch - de quien tomó su apellido artístico, ya que en realidad el suyo era Tejada, y con quien tuvo a sus dos hijos, Tahnee y Damon -, de quien se separó en 1964; con Patrick Curtis pasó por el altar en 1967, aunque su relación se rompería 5 años después; en 1980 le dio el 'sí quiero' a Andre Weinfeld y a su lado estuvo hasta 1990; y con su cuarto marido, Richard Palmer, se casó en 1999 y se separó en 2011.

La última aparición de la actriz, alejada del foco mediático desde hace años, fue en 2017 durante una gala celebrada en Los Ángeles.