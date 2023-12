La familia de Ana Obregón confía en que Alessandro Lequio conozca algún día a su nieta Ana Sandra

MADRID, 18 (CHANCE)

Un día lleno de emociones encontradas. Ana García Obregón ha bautizado este domingo, 17 de diciembre en la Parroquia Nuestra Señora de La Moraleja, a la pequeña Ana Sandra Lequio, quien fue concebida por gestación subrogada en Miami y es genéticamente hija del fallecido Aless Lequio.

A pesar de ser uno de los últimos deseos de su hijo, Alessandro Lequio parece no estar de acuerdo en la decisión que tomó su exmujer, razón por la que no asistió al bautizo ni tampoco ha conocido todavía a su nieta.

Es por ello que, a la salida del bautizo, algunos de los familiares y amigos de la presentadora comentaron esta complicada situación. El hermano de Ana, Javier García Obregón, no dudó en expresar su deseo de que Alessandro Lequio se acerque en algún momento para conocer a la pequeña: "Yo, bueno, eso espero que haga".

Sobre cómo transcurrió el evento, afirmó: "Hombre, claro, por fin tenemos algo alegre que celebrar". Respecto al comportamiento de la pequeña, agregó: "Perfecta al final, un poquito cuando le han puesto el agua, pero bueno, lo típico". Con la Navidad a la vuelta de la esquina, Javier reconoció: "Por fin van a ser unas Navidades con un poco de alegría. Efectivamente".

Por otro lado, su hermana Celia García Obregón, y su hija Celia Vega-Penichet, también hablaron sobre la ausencia de Alessandro en el bautizo: "Pues no lo sé, a lo mejor va luego a casa de Ana, vete a saber, no tengo ni idea. Me consta que le ha mandado un mensajito, o sea, le llamaría". Además, aseguró que el colaborador de televisión siempre ha tenido las puertas abiertas en la casa de la bióloga desde el nacimiento de la niña.

En cuanto a la madrina de Ana Sandra, Celia Vega, destacó la sencillez del bautizo: "No hemos hecho discurso, la verdad, hemos preferido hacerlo muy simple y que Anita fuera la protagonista". Aseguró que ahora le va a consentir y expresaron su deseo de disfrutar de unas Navidades "dulces, después de muchas amarguras".

Por su parte, Juancho García Obregón, al ser preguntado sobre si extrañaron a Alessandro en el bautizo de su nieta, respondió: "Eso no lo sé". Comentó que la ceremonia fue fenomenal y que la niña se portó de manera excepcional.

Finalmente, Susana Uribarri, a la salida del bautizo, no pudo confirmar la presencia delabuelo, pero destacó la belleza de la ceremonia: "Ha sido un bautizo precioso y como todos los bautizos, bonito y se ha portado muy bien. Muy bien, Ana ha leído. Yo creo que Aless estaba viendo todo".