La familia de 'La casa de papel' aumenta, Miguel Herrán será papá por primera vez

Tras el innegable éxito de la serie 'La Casa de Papel', su gran familia continúa creciendo. Después de la reciente paternidad de Jaime Lorente, ahora el actor Miguel Herrán también será papá. En esta ocasión ha sido el propio actor el encargado de compartir la noticia a través de su cuenta de Instagram donde no ha podido esconder su felicidad.El intéreprete de Río se convertirá en papá por primera vez al lado de su pareja, Celia Pedraza, con la que está encantado de compartir esta nueva aventura que les espera por delante. Bueno.. poco más puedo decir. "Las imágenes hablan por sí solas...esta es mi familia. Y es lo que más quiero en este mundo" comenzaba escribiendo Miguel en un post de Instagram junto a una bonita fotografía en la que se puede observar una ecografía del bebé que viene en camino y del que todavía desconocen el sexo. "Celia Pedraza me ha hecho el mayor regalo de mi vida... vamos a ser padres. Todavía no sabemos nada, solo que de momento está todo perfecto y que tenemos una ilusión que nos cuesta mucho gestionar" terminaba explicando.Como era de esperar los mensajes de cariño y de alegría no se han hecho esperar y entre ellos el de algunos de sus compañeros de 'La Casa de Papel'. "Qué maravilla" ha escrito su compañero Jaime Lorente junto a la imagen de tres corazones. Por su parte, la actriz Esther Acebo escribía: "Wow! Enhorabuena". Entre los comentarios en redes sociales, también el de otros muchos rostros conocidos como Paula Echevarría, Miguel Ángel Muñoz o María Pedraza.