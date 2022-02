La familia de Mikel Zabalza: "Queremos que se sepa la verdad, y que no era ni de ETA ni violento"

BILBAO, 27 (EUROPA PRESS)

La familia de Mikel Zabalza, a quien este domingo el Gobierno Vasco ha reconocido de forma oficial en un acto celebrado en la localidad navarra de Orbaizeta como víctima de 'vulneración de derechos humanos de motivación política', quiere que se conozca "la verdad" de las circunstancias en las que falleció el conductor de autobuses que fue detenido en San Sebastián por la guardia civil el 26 de noviembre de 1985 y cuyo cadáver apareció posteriormente en aguas del río Bidasoa. "Queremos que se sepa la verdad, y que no era de ETA ni violento", afirma una de sus hermanas.

Los hermanos de Zabalza realizaron estas reclamaciones a la comisión de investigación de la denominada Ley vasca de abusos policiales, que ha analizado la exhaustiva documentación sobre el caso, sobreseído en los tribunales, para decantase a favor del reconocimiento de este como víctima, al considerar que su muerte fue "de naturaleza violenta", es decir, "homicida", y que antes fue sometido a "graves torturas, y tratos inhumanos y degradantes".

Según consta en el dictamen de esta comisión, la familia de Mikel Zabalza Garate transmitió su deseo de que "se sepa la verdad de lo que sucedió, un reconocimiento de lo sucedido y poner en entredichola versión oficial", que es lo que hace, precisamente, el informe d estos expertos, al considerar "muy improbable, por no decir simplemente increíble", con los datos disponibles, que el detenido huyera cuando guardias civiles le llevaron a localizar un zulo en Endarlatza, junto al río Bidasoa.

Los ocho hermanos de Zabalza también expresaron su esperanza en que hechos como este "no volvieran a suceder", y confiaban en que se pudiera "conseguir un compromiso preventivo contra las torturas". En todo casocaso, su fin último es que "se sepa la verdad sobre su hermano: que Mikel no era ni de ETA ni era violento". "No podemos pasar página, si no hay verdad", aseguraba Lourdes Zabalza, que formalizó la solicitud para que su hermano fuera reconocido como víctima de abusos policiales.

El dictamen de la comisión de valoración, además de reconocer la vulneración derechos humanos de Mikel Zabalza, también destaca "la gravedad del trato inhumano y degradante recibido por sus familiares", que pretendían saber de lo ocurrido con él.

Los familiares de Mikel Zabalza han participado este domingo en el acto del Gobierno Vasco de reconocimiento oficial a su hermano como víctima, celebrado junto a la que fuera su casa familiar, el caserío Lorentxo, en Orbaizeta.