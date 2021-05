La familia Mohedano, unida más que nunca, en el Día Internacional de Rocío Jurado

MADRID, 29 (CHANCE)

Hoy, día 29 de mayo, se celebra el Día Internacional de Rocío Jurado en Chipiona y, como en años anteriores, hemos visto a muchos miembros de la familia Mohedano reunirse en el pueblo de la más grande para homenajear a la artista. Entre ellos, hemos podido ver a Ortega Cano, Amador Mohedano y al joven, David Flores, uno de los protagonistas de las últimas semanas por su declaración en los juzgados por la denuncia que interpuso su padre contra su madre, Rocío Carrasco.

David Flores llegaba acompañado de una persona muy cercana a su familia al Santuario de Nuestra Señora de Regla de Chipiona y en su interior se reencontraba con su tía, Gloria Mohedano y el marido de esta, José Antonio Rodríguez. Además, en el interior veíamos también al novio de Rocío Flores, una persona que se ha convertido en el gran apoyo para la joven en estos momentos.

El maestro, José Ortega Cano, fiel a su cita para homenajear a su difunta esposa, Rocío Jurado, llegaba al evento junto a su hija Gloria Camila. Mientras se bajaba del vehículo en el que iba, nos aseguraba que le gustaría que Rocío Carrasco fuese a la cita porque se trata de rendir tributo a su madre: "Sí, por muchas razones ¿no? porque es su madre y la misa para ella, y bueno... pero en fin".

Amador Mohedano ha sido otro de los rostros conocidos que han acudido a esta gran cita, con mucha prisa nos confesaba que: "Tengo que ir al cementerio, que tengo unos músicos muy importantes" y cuando le preguntábamos sobre si le gustaría que su sobrina, Rocío Carrasco, nos aseguraba que: "No, no", aunque luego rectificaba: "Sí, claro que me gustaría, pero no creo que venga".

Gloria Mohedano también se ha dejado ver en este homenaje a su hermana y cuando le hemos preguntado por toda la familia ha querido recalcar que se trata de: "Un año más con ella, un año más con ella". Con ella también entraban José Antonio Rodríguez y Rocío Flores, eso sí, sin hacer ninguna declaración a las cámaras de los medios de comunicación.