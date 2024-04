La familia de un niño de 5 años que murió atropellado en Barcelona pide una condena de 3 años para el motorista

La Fiscalía ve un accidente sin responsabilidad penal y no lo acusa

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

La familia del niño de cinco años que el 14 de octubre de 2019 murió atropellado por una moto al salir de la escuela en Barcelona ha reclamado una condena de tres años de cárcel para el motorista por un presunto delito de homicidio imprudente, y en cambio la Fiscalía y la defensa consideran que fue un accidente que no supone ningún delito.

En el juicio este jueves en el Juzgado Penal 6 de Barcelona, la acusación particular que ejerce la familia ha reiterado su petición de condenar a tres años al motorista y retirarle el carné durante cuatro, y ha elevado a 361.443 euros la indemnización que reclama para los padres y los tres hermanos del niño.

Por su parte, la Fiscalía no ha ejercido acusación porque "la causa del accidente y siniestro, por desgracia, como han señalado los informes, es la aparición sorpresiva del niño en la vía".

El niño salió del colegio a las 12.45 horas y esperaba con su madre a que sus hermanos mayores salieran 15 minutos después para ir a comer a casa, y se pusieron a mirar unos pacientes que estaban atados en un anclaje para bicicletas.

"En un momento que para mí fue un segundo, él estaba a mi lado viendo los patinetes, se soltó y se coló entre los coches" que estaban aparcados y también pasó por delante de una furgoneta que estaba en doble fila hasta llegar al medio de la calzada, ha contado la madre al testificar en el juicio.

El acusado, que conducía una Triumph, ha declarado por videoconferencia y ha asegurado que circulaba a "una velocidad adecuada a la vía", que en ese momento estaba limitada a 40 kilómetros por hora, y que al ver al niño frenó e intentó girar hacia la izquierda para esquivarlo.

A raíz de este accidente mortal, el Ayuntamiento de Barcelona puso en marcha el programa 'Protegim Escoles' para peatonalizar los entornos de las escuelas.

En el juicio también han testificado cuatro personas que vieron el accidente desde la calle y una vecina que lo vio desde su balcón, y dos agentes de la Guardia Urbana de Barcelona que acudieron tras el accidente han señalado que el joven dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas, y han explicado que en el asfalto no encontraron huellas de frenada ni derrapes.

VELOCIDAD

Los policías también han expuesto que la moto circulaba a unos 43 kilómetros por hora, algo que han calculado mirando grabaciones de cámaras de seguridad y fijándose en el tiempo y la distancia que recorre en el vídeo.

En cambio, un informe posterior que han hecho dos peritos contratados por la acusación eleva la velocidad de la moto a entre 55 y 60 kilómetros por hora, en un estudio basado en datos como la distancia que se arrastró la moto una vez en el suelo.

En este sentido, la fiscal ha valorado que "es irrelevante porque, aunque la velocidad fuera antirreglamentaria, la causa principal del siniestro y del fallecimiento del menor es su aparición sorpresiva", y en cambio la acusación particular ha incidido en las distintas lesiones que puede causar un accidente según la velocidad.

SEGURIDAD EN ZONA ESCOLAR

En declaraciones a los periodistas después del juicio, el padre del menor, Walter Brandán, ha expresado su deseo de que se protejan los entornos escolares y su voluntad de que el juicio sirva para "corresponsabilizar a toda la administración de la cual dependió de que este hecho ocurriese".

"La escuela entregaba a los niños en la calle. Las medidas de seguridad no eran las adecuadas. Porque me lo comentaron en el hecho de muerte de mi hijo, me lo comentó uno de los profesores que habían pedido mayores medidas de seguridad" y ha criticado que la escuela supiera que había un riesgo en el entorno.