¡La familia Pombo se va de boda una vez más!

Tras la multitudinaria boda de María Pombo y Pablo Castellano, ahora la mayor de las hermanas, Lucía Pombo, le da el 'sí, quiero' a su pareja Álvaro López Huerta con el que recientemente se ha ido a vivir después de varios años de relación. La más discreta de las hermanas Pombo ha decidido dar el paso de casarse y lo ha hecho con la pedida 'menos romántica' como ella misma la ha catalogado en sus redes sociales.Compaginando a la perfección su profesión de piloto con sus colaboraciones en redes sociales, Lucía ha conseguido conquistar a todos con su cercanía y su sencillez, unas cualidades que también han estado muy presentes en su pedida. "¡Habemus boda! No hay vídeo del momento, ni tampoco hay una historia súper romántica detrás, pero hay algo mejor", asegura la hermana mayor de María Pombo en su publicación."Nervios de Álvaro que no le dejaban ser él, un día de ski maravilloso con mi mejor amigo y compañero. Por la tarde, al llegar al hotel, en ropa de ski, con un moño caído y desmarañado, Álvaro se sentó conmigo a disfrutar de las vistas que teníamos desde la habitación, que eran espectaculares" explica Lucía presumiendo de anillo de compromiso. "De pronto sonó la canción 'Lucía' cantada por Rosario y Álvaro se armó de valor. Mi respuesta sinceramente tampoco fue de cuento. No me eché a llorar, no grité de emoción, no me salió un 'sí' emocionante. Me salió abrazarle y preguntarle: '¿y ahora que hacemos?'. Me caso con mi mejor compañero de vida. ¡No sé si merezco tanta suerte!" finaliza la joven en su publicación.A la espera de conocer más detalles sobre cómo será el gran día, lo cierto es que las tres hermanas han logrado encontrar el amor. Mientras que María y Pablo están encantandos con su hijo Martín, Marta Pombo ha vuelto a sonreír de la mano de Luis Zamalloa tras poner punto y final a su matrimonio con Luis Giménez tan solo tres meses de pasar por el altar.