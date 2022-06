La familia de la tía política de Luis Lorenzo recurre la libertad del actor y de su mujer al considerar nulo el auto

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El abogado que representa a la familia de María Isabel S. A., la anciana presuntamente envenenada por su sobrina, ha recurrido la decisión de la jueza de Arganda de dejar en libertad al actor Luis Lorenzo y a su mujer al considerar nula la resolución, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

El recurso de reforma, ante la propia jueza, y subsidiario de apelación, ante la Audiencia Provincial de Madrid, argumenta que en la comparecencia de los investigados tras su detención por la Guardia Civil la acusación particular no estuvo presente al no estar convocada, por lo que considera que el auto dictado por la magistrada no es conforme a derecho.

En dicha resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, la jueza acordó la puesta en libertad de Luis Lorenzo y su pareja al no pedir el fiscal su ingreso en prisión provisional. Sí se acordaron medidas cautelares como la retirada de pasaporte, prohibición de salir del país y comparecencias semanales en los juzgados.

La resolución recoge que Arantxa solicitó en su última palabra poder disfrutar de un viaje a Egipto que tenía previsto junto a su marido esta semana, una solicitud que fue denegada por la "gravedad de los hechos" investigados.

En su declaración, la investigada del actor defendió su inocencia y negó que hubiera una intención de cobrar la herencia, explicando que en un testamento de mayo de 2021 ya se excluía a los familiares directos de su tía.

Según su versión, su tía quería venir a vivir a Madrid y se instaló el 10 de marzo en Rivas Vaciamadrid, ya que ellos se encargaban de llevarla a especialistas tras ser diagnosticada con demencia meses antes de fallecer, el 28 de junio de 2021.

La autopsia revela que la mujer murió por "una intoxicación agua por metales pesados", con niveles muy superiores a los normales. Además, los forenses detectaron en sangre hasta cuatro tipos de psicofármacos, de los que dos estarían pautados.