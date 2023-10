Familiares de fallecidos por Covid en residencias exige que el alcalde de Leganés (Madrid) formalice el recurso en el TS

Recuenco (PP) mantiene no "interferirá" en la decisión de la Asesoría Jurídica y emplaza a reunión con familias tras San Nicasio

LEGANÉS, 10 (EUROPA PRESS)

Alrededor de medio centenar de familiares de personas mayores fallecidas en las residencias durante los peores momentos de la pandemia de Covid ha reclamado este martes que el Ayuntamiento de Leganés formalice el recurso de casación en el Tribunal Supremo que interpuso el Ejecutivo local anterior para que se investiguen estas muertes y "siente jurisprudencia".

Los familiares estaban convocados frente al Ayuntamiento por colectivos como 'Marea de Residencias', junto con 'Verdad y Justicia', ADEMAF y URL, donde han desplegado una pancarta en la que se leía el mensaje '7.291 residentes murieron abandonados sin asistencia sanitaria', por lo que se ha reclamado 'justicia'.

La portavoz de Marea Residencias, Carmen López, ha exigido que "no se pase página" y ha instado al alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco (PP), a que formalice el recurso porque, a su entender, es "fundamental que se pronuncie el Supremo y que se cree jurisprudencia para saber cómo actuar y que no se repitan situaciones como la de 2020?.

El regidor, por su lado, ha confirmado a preguntas de la prensa que no "interferirá" en la decisión que adopte la Asesoría Jurídica municipal. "No me voy a meter como alcalde. Lo que no voy a hacer es lo que hizo en su día el Gobierno socialista, que en el peor momento de la pandemia, en lugar de colaborar con la Comunidad de Madrid, intentó llevar a la cárcel a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso", ha expresado, tras pedir al PSOE que "deje de retorcer el dolor de las familias".

RECRIMINACIONES AL ALCALDE

Antes de hacer estas declaraciones, varias de las familias se han desplazado al centro de salud mental 'José Germain', con motivo de la visita esta mañana de la consejera de Sanidad, Fátima Matute, para conocer los talleres que allí se realizan. Las familias le han pedido al alcalde que les reciba en una reunión y, tras ello, le han increpado su actitud.

Posteriormente, ante los medios de comunicación, el regidor ha confirmado que les recibirá cuando pasen las fiestas de San Nicasio. "Tendré ese encuentro sin ningún problema, de hecho, ya lo hecho con algún familiar a título personal", ha precisado el regidor.

A la manifestación frente el Ayuntamiento ha acudido el exalcalde de Leganés, el socialista Santiago Llorente, quien tramitó el recurso en primera instancia. El exregidor ha precisado que la decisión "es política", y ha explicado que los "abogados nunca deciden, sólo asesoran". Tras ello, ha asegurado que la tramitación del recurso trata de "dar luz a lo que ocurrió en las residencias de mayores".

También desde los colectivos convocantes de la movilización han considerado que la decisión debe ser adoptada por el alcalde. "Derivarlo al letrado municipal es una forma de evadir responsabilidades", ha señalado Carmen López.

En la concentración han estado también los portavoces de PSOE, Laura Oliva; de Podemos-IU, Alba Pulido; de Más Madrid, Carlos Poblete, y de Vox, Beatriz Tejero. "El alcalde tiene que intervenir, porque en el pleno se aprobó y el alcalde tiene que llevarlo adelante", ha apostillado Pulido.

"Si el alcalde no lo hace, el Tribunal Supremo no podrá decidir sobre este asunto", ha alertado Oliva, mientras Poblete ha recordado que el Gobierno local "tiene que demostrar si está del lado de la ciudadanía o del Gobierno de la señora Ayuso".

REIVINDICACIÓN DE LAS PLATAFORMAS

Las plataformas convocantes critican que las derivaciones desde las residencias a los hospitales "se desplomaron a partir del 6 de marzo" y los protocolos del Gobierno autonómico "impidieron el traslado de pacientes a hospitales públicos" y "tampoco se medicalizaron las residencias".

El pasado 23 de marzo, el exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero y el exdirector general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur declararon el pasado 23 de marzo en calidad de testigos en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por tres querellas relacionadas con la muerte de tres ancianas en residencias.

Reyero volvió a testificar por segunda vez en junio en una de las causas judiciales en las que se investigan los protocolos de derivación de la Comunidad de Madrid en residencias durante la primera ola de la pandemia.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid determinó previamente, en relación con la muerte de otros dos residentes en otra residencia de la Comunidad que el Gobierno regional priorizó el criterio clínico en las derivaciones a hospitales de residentes de centros de mayores durante el inicio de la pandemia frente a los protocolos de actuación vigentes en la época más dura del Covid-19.