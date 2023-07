Familiares de la Francisco de Vitoria piden amparo ante la "situación crítica" en la residencia

El equipo de Gobierno defiende el incremento de plantilla en el centro durante los últimos años, con ratios por encima del requisito legal

Familiares de usuarios de la residencia Francisco de Vitoria de Alcalá de Henares han pedido en el Pleno municipal de este martes amparo a la alcaldesa de la ciudad complutense, Judith Piquet (PP), ante la "situación crítica" que, a su juicio, sufre el centro, dependiente de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) de la Comunidad de Madrid.

Así lo ha expresado Julia Martínez, familiar de una usuaria de la Francisco de Vitoria, quien ha comparecido ante el Pleno con motivo del debate de dos iniciativas planteadas por Más Madrid Alcalá y PSOE para reclamar a la Comunidad la dotación de los profesionales necesarios en el centro durante el periodo estival, propuestas que han decaído ante el rechazo de los grupos del equipo de Gobierno --PP y Vox-- que han aprobado sendas enmiendas a la totalidad a las mismas.

Martínez ha advertido al Consistorio de que la situación en la residencia es "cada día más crítica" y "no deja de agravarse", sumando a los problemas con la alimentación denunciados en el pasado y "aún sin resolver en su totalidad", la "falta de personal" durante el periodo estival debido a las vacaciones.

Así, ha asegurado que actualmente cuentan con una diplomada universitaria en Enfermería (DUE) por cada planta, es decir para 130 residentes, con "una o dos" técnicos auxiliares de Enfermería (TCAE) por planta.

En este sentido, la portavoz de este grupo de familiares ha indicado que de las contrataciones realizadas en la primera semana de julio para suplir las vacaciones, "ya se han ido nueve", los cuales han renunciado por la situación en que trabajan, ha asegurado.

Respecto a la climatización del centro, Martínez ha tachado de "insuficiente" la disponibilidad de ventiladores en los corredores de la residencia, con un "pasillo de los horrores" convertido "en un horno", mientras en las habitaciones hace "un frío tremendo". "No hay término medio", ha lamentado la portavoz, quien cree que "es triste tratar así a los mayores", de los que ha recordado que "no son números", sino "ciudadanos alcalaínos" que "no se merecen vivir así".

Ante esta situación, Julia Martínez ha pedido al equipo de Gobierno municipal que "tome medidas", pese a tratarse de un centro gestionado por la Administración autonómica, y ha invitado a sus miembros a visitar la residencia como ya invitara el pasado 16 de marzo en la Asamblea regional a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

COMPROMISO CON LOS RESIDENTES

Judith Piquet ha trasladado a Martínez el compromiso del Gobierno municipal con los residentes de la Francisco de Vitoria, centro que, ha recordado, ya ha visitado en anteriores ocasiones como portavoz 'popular' en el Consistorio y como diputada en la Asamblea de Madrid la pasada legislatura.

Por su parte, la primera teniente de alcaldesa y concejal de Turismo y Servicios Sociales, Isabel Ruiz Maldonado (PP), ha reprochado a PSOE y Más Madrid que tanto antes de las elecciones municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo, como ahora en vísperas de los comicios generales del domingo, acudan al Pleno con iniciativas sobre esta residencia, cuyo incremento de personal en los últimos años ha defendido.

Así, ha recordado que desde 2018 la Comunidad de Madrid ha venido incrementando el personal de esta residencia, que ha pasado de acoger a no dependientes a tener usuarios "completamente dependientes", con 166 profesionales más desde entonces, 98 de ellos TCAE, 15 DUE, un médico, una trabajadora social, dos fisioterapeutas, dos terapeutas ocupacionales y un psicólogo --profesional este último "no disponible en todas las residencias".

Ruiz Maldonado ha ensalzado también la "adecuada" ratio de personal con que cuenta la Francisco de Vitoria, del 0,97 --467 trabajadores para 480 residentes--, frente al 0,45 exigido para dependientes de grado dos y del 0,47 para los de grado tres.

Pese al impacto que sobre estas cifras tiene la llegada del verano y las vacaciones, la primera teniente de alcaldesa ha subrayado que el centro sigue por encima de las ratio mínimas y "no existe esa alarma" que, a su juicio, pretenden "vender" los grupos de oposición en el Ayuntamiento.

También ha defendido Ruiz Maldonado la inversión de más de 600.000 euros desde 2012 para la renovación de las tuberías de la residencia, con un nivel de satisfacción, según ha detallado, de 7,42 sobre diez entre los residentes y de 7,85 entre sus familiares.

Tras la intervención de Martínez, la portavoz de Más Madrid Alcalá, Rosa Romero, ha defendido, visiblemente emocionada, que no se trata "de un tema político", sino "social", derivado de "decisiones políticas", mientras que la edil socialista Blanca Ibarra ha reprochado al equipo de Gobierno la presentación de las dos enmiendas a la totalidad contra las iniciativas presentadas por la oposición.