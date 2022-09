Familiares del Pitanxo temen que la petición de Fiscalía dilate más la causa, por lo que presentarán alegaciones

VIGO, 27 (EUROPA PRESS)

Familiares de víctimas del naufragio del pesquero gallego 'Villa de Pitanxo', hundido el pasado 15 de febrero a 450 kilómetros de las cosas de Terranova (Canadá), temen que la petición de Fiscalía de que el accidente sea investigado por los Juzgados de Vigo dilate "todavía más" la causa.

En un audio difundido a los medios de comunicación, la portavoz de las familias, María José de Pazos, ha trasladado la "tristeza y el pesar" de los familiares, ya que esta decisión del fiscal podría dilatar más la situación, después de que ya transcurriesen ocho meses del naufragio.

Así, ha explicado que hace unos meses el fiscal también había apuntado hacia los Juzgados de Marín para que investigasen la causa "y ahora Vigo", pese a que fue a principios de este mes cuando el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno acordó asumir la competencia del tribunal para investigar el hundimiento.

De Pazos ha mostrado su miedo a que "se pierdan pruebas, que no se custodien o que no se puedan pedir otras nuevas". "No es bueno para nadie, sobre todo para las partes que queremos saber la verdad", ha añadido.

De esta manera, ha indicado que las familias presentarán alegaciones ya que no están conformes al criterio del fiscal "y actuarán en consecuencia".

Todo ello tras conocerse este martes que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido la decisión del juez y ha pedido que la investigación del naufragio, en el que fallecieron 21 de los 24 marineros a bordo del barco, sea asumida por los Juzgados de Vigo.

En un escrito del pasado 12 de septiembre, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal Marcelo Azcárraga asegura que el auto por el que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 se hizo cargo del caso "hace una interpretación" no compartida por el Ministerio Público acerca de los delitos cometidos fuera del territorio nacional.

En concreto, la Fiscalía aduce que el juez obvia el contenido de la Ley Orgánica del Poder Judicial cuando "aclara de forma tajante que forman parte de dicho territorio y a los efectos de la competencia de los tribunales españoles los buques y aeronaves españoles, sin distinción".

"Por el contrario, consideramos que no existen dudas acerca de la previsión legal relativa a la inclusión en el territorio nacional a efectos competenciales de los buques y aeronaves españoles. A tal efecto la Audiencia Nacional carece de competencia para el conocimiento de la presente causa", sostiene.

REUNIÓN CON EL PSdeG

En otro orden de cosas, María José de Pazos ha anunciado que este miércoles, familiares de las víctimas se reunirán con el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso. Este será el primer encuentro entre las familias y representantes de los socialistas gallegos.

La cita se celebrará en la localidad pontevedresa de Marín a las 17,30 horas y en ella De Pazos le pedirá su apoyo para pedir al Gobierno central que baje al pecio a buscar pruebas.