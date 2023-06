Los familiares de Rocío Jurado la homenajean en el Santuario de la Virgen de Regla

MADRID, 3 (CHANCE)

El pasado 1 de junio se cumplieron 17 años del fallecimiento de Rocío Jurado y como es habitual, Chipiona homenajea este sábado a la artista con una misa en su honor en el Santuario de la Virgen de Regla. Muchos han sido los familiares que no se han querido perder este día tan especial, pero como viene siendo costumbre, también ha habido sonadas ausencias.

Europa Press se encontraba en las inmediaciones del Santuario para captar la llegada de los familiares. La ya conocida como la 'familia mediática' ha hecho acto de presencia: José Ortega Cano, Mari Carmen Ortega, Aniceto, Gloria Camila y su novio David, Rocío Flores, su hermano David que llegaba acompañado por su tía abuela Gloria Mohedano, José Antonio Rodríguez y, por supuesto, Rosa Benito.

Como era de esperar, un año más, Amador Mohedano no ha acudido a esta misa. Y es que desde que se divorció de Rosa, el que fuera representante de Rocío Jurado, no acude a este tipo de eventos para no encontrarse con ella... aunque lo cierto es que el año pasado, tras su reconciliación, sí que se dejaron ver juntos en Chipiona.

El que tampoco ha acudido ha sido José Fernando, hijo de la artista y el torero, pero Ortega nos ha confesado que se encuentra "muy bien", pero que "está en un centro muy cerca de San Sebastián de los Reyes" y por eso "no podía venir".

Rosa Benito ha sido la única que se ha mostrado más habladora con la prensa y ha asegurado que es un día "súper bonito" y ha aprovechado para poner en valor a los familiares que han decidido estar en un día tan importante como hoy: "Lo bonito es estar todos juntos por ella".

Por su parte, el alcalde de Chipiona, Luis Mario, aseguraba que todo el que quisiera podía ir al Santuario para homenajear a Rocío tras cumplirse 17 años de su muerte: "Sí, aquí está invitado todo el pueblo, yo represento a Chipiona y aquí estoy con mi pueblo y con rocío jurado por supuesto".

El alcalde del pueblo de 'La más grande' nos comentaba también lo emotivo que fue el acto que celebraron el día 1 de junio, aniversario de muerte, en el cementerio: "Pues sí, también lo fue el día uno, muy emotivo, donde le llevamos un ramo de flores a su estatua en recuerdo de los 17 años de la pérdida de nuestra grandísima Rocío Jurado".

Un año más, Rocío Carrasco ha decidido no asistir a este homenaje ya que no tiene relación con ningún miembro de su 'familia mediática' por razones obvias que ya conocemos tras la emisión de los dos documentales que se emitieron en Telecinco y en los que dejaba claro que no quería retomar el contacto con ninguno de ellos.