Famosa encara una positiva campaña de Navidad, donde espera elevar sus ventas un 2%

Garantiza que no faltarán Nenucos, Nancys y Trotties en las tiendas españolas por la huelga de los transportistas

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La juguetera española Famosa apuesta por una positiva campaña de Navidad, marcada este año por la inflación y el incremento de los costes y que prevé que sea más tardía que la de años anteriores, pero en la que espera registrar crecimientos de ventas del 2%.

"Nuestra previsión es mantenernos líderes del mercado, como llevamos haciendo ya cuatro años. Estimamos crecer un 2% en esta campaña navideña, después de llevar años creciendo bastante y a lo mejor este año nos mantenemos más lineales", ha asegurado a Europa Press la directora de Marketing de Famosa, Irene Sotillo.

Sin embargo, la juguetera española cree que este año la campaña navideña será más tardía. "Vemos que la gente está esperando más que el año pasado, en el que adelantó las compras por las huelgas y la crisis de suministros, por lo que creemos que se va a retrasar un poco más que el año pasado. Vamos a volver a un año normal de campaña como el de 2019", ha reconocido.

En un contexto actual marcado por la inflación y el incremento de los costes, Famosa, que cuenta con las marcas Nancy, Nenuco, The Bellies, Pinypon, Pinypon Action, Barriguitas, Amicicci y Feber, encara la campaña tras haber adelantado su plan de inversiones con el objetivo de hacer más eficiente su cadena de producción y distribución para reducir el impacto económico de la subida de las materias primas y la energía.

"Al final llevamos años viendo que la crisis de 2008, que fue la peor en España, Famosa creció, porque los niños no se quedan sin juguetes, y creemos que este año con la inflación será igual. A lo mejor hay una compra tardía, pero no que habrá una caída del mercado, que además está creciendo", ha explicado.

Respecto al paro de los transportistas por carretera, que comenzará el próximo domingo, Sotillo no cree que les afecte. "La mercancia está ya en los lineales para que los ayudantes de Papá Noel y los Reyes Magos puedan adquirirlos. No creemos que haya ningún problema, salvo que a lo mejor algún pedido 'online' pueda retrasarse, pero hemos aprovisionado bien como el año pasado para que los juguetes estén ya en las tiendas y no haya problema de stock", ha subrayado.

NOVEDADES PARA LA CAMPAÑA DE NAVIDAD

Famosa, que está presente en más de 50 países, ha presentado este martes las principales novedades para esta Navidad, entre las que destacan además de los icónicos Nenuco, que cumple 45 años, Nancy o Pinypon, una nueva marca de muñecas, Trotties, lanzada hace un par de meses y que cuenta con su propia serie de televisión.

"Las Trotties es nuestro juguete estrella para este año, ya estamos viendo que la muñeca con la limusina, que es el juguete más caro, está siendo un éxito tremendo. Creemos que será uno de los productos que estén en la lista de agotados, pero sin olvidarnos de las muñecas y con Nenuco y Nancy, que luego son los más pedidos", ha indicado Sotillo.

Por su parte, la juguetera celebra el 45 aniversario de Nenuco, líder y número uno en ventas desde hace ocho años en la categoría de 'nurturing' en España con novedades como la mochila portabebés o 'Nenuco, ¿estás bien tapadito?'. Con más de 60 referencias a la venta, Nenuco está presente actualmente en 50 países de Europa, América y Asia.

Entre las diferentes novedades que presenta la multinacional para este año figura Motofeber Turbo Hybrid, el cohete espacial de Pinypon Action o la Pinypon Iris Surprise, una gran muñeca que mide 40 centímetros que sirve de contenedor de piezas y de figura decorativa, mientras que Nancy se une a las nuevas tendencias con 'Nancy Cada Día un Tattoo' y 'Nancy, Hair Colour Change', cuyo pelo cambia de color en hasta siete tonalidades diferentes.