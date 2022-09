Los famosos opinan sobre la nueva faceta como cantante de Fran Rivera

MADRID, 4 (CHANCE)

Fran Rivera está viviendo uno de los momentos más felices de su vida. Sorprendía hace unas semanas con su faceta como cantante en un grupo de amigos, pero lo cierto es que él se lo está tomando de lo más en serio posible. El hermano de Cayetano Rivera actuó el viernes en Ronda, donde también pudimos ver a su hija Tana, como principal apoyo, disfrutando al máximo del arte de su padre.

Este sábado fueron muchos los rostros conocidos que acudieron a la tradicional corrida de la Goyesca en Ronda, entre ellos pudimos ver a Fiona Ferrer, que se mostró como fan número uno del grupo musical de Francisco Rivera: "¡no sabéis el grupo que viene!". La escritora aprovechó para explicarnos la gran amistad que le une a Francisco Rivera y a Lourdes Montes "la primera vez que viene a La Goyesca fue el 2 de septiembre del 2012 y once años después, aquí estamos".

También hablamos con Lourdes Montes, quien en tono bromista nos explicaba que aunque su marido ahora esté disfrutando de su nueva faceta, no se dedicará profesionalmente a ello: "¡hombre, tampoco!". Por su parte, José Manuel Soto, también de lo más amable ante la pregunta, nos aseguraba que no teme la competencia que le pueda hacer Francisco Rivera como cantante "no tengo miedo que me eche la pata él ya ha cumplido muchos años como torero y ahora lo que está haciendo es pasárselo bien que es lo que le toca".