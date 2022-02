Famosos regresan a Madrid tras los 'Goya 2022'

MADRID, 13 (CHANCE)

Han sido muchos los rostros conocidos que acudieron ayer a los 'Premios Goya 2022' luciendo unos estilismos impresionantes con los que nos enamoraron. Una gala que teníamos muchas ganas de volver a vivir y que sin duda, nos ha dejado con los mejores recuerdos.

Bibiana Fernández regresaba a Madrid después de haber trabajado en la plataforma de Samsung en los Goya 2022 y nos confesaba que: "He ido a trabajar, no he estado en la gala y vengo muerta porque llevo dos noches sin dormir y me he levantado muy temprano porque esta noche tengo programa". En cuanto al Goya como mejor actor protagonista para Javier Bardem, la colaboradora y actriz nos asegura que: "me ha gustado".

Goya Toledo también se mostraba muy feliz tras estos premios: "Muy emotiva, emocionante, la verdad, lo hemos disfrutado muchísimo. El viaje todo bien, rapidísimo, todo bien" y lo cierto es que la actriz fue una de las más guapas que pisaron la alfombra roja.

Álvaro Morte nos confesaba a su llegada que había sido una: "noche fue maravillosa, disfruté muchísimo, afortunadamente podemos hacer este tipo de cosas" y además aprovechaba para contarnos sus próximos proyectos laborales: "tengo un par de proyectos audiovisuales, viene cargado de trabajo".

Luis Tosar llegaba a Madrid de incógnito, pero muy feliz por haber vivido los Premios: "Ha sido un buen reencuentro" y nos desvela que: "El más emotivo para mi ha sido cuando María Cerezuela se llevaba el Goya".

Paco León también nos confirmaba que la noche había sido mágica: "Muy bien" y destacaba como el momento favorito cuando José Sacristán subió al escenario para recibir el Goya de Honor: "A mi el discurso de Pepe, José Sacristán". Así como Eduardo Casanova que llegaba cansado: "Lo di todo, pero con cuidado, pero un poquito de alegría y de celebrar que nos hacía falta".

También veíamos a Juana Acosta o Mabel Lozano, que llegaban con el rostro muy sonrientes, emocionadas y orgullosas de poder asistir a los Premios Goya 2022. Eso sí, no nos desvelan demasiados detalles de la gala.