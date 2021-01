Fani Carbajo anuncia su proyecto más ilusionante para 2021

MADRID, 3 (CHANCE) Fani Carbajo, más conocida como 'Estafaniaaaaaaa', comienza 2021 con un claro proyecto que le llena de ilusión. La que fuera concursante de la primera edición de 'La isla de las tentaciones' ejerció de madrina de excepción en un acto en Marbella en el que Kiko Rivera, Omar Montes y Luis Rollán anticipaban la llegada de los Reyes Magos ataviados como tales.

Dicho acto tuvo que ser suspendido al no poder garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias impuestas por el coronavirus por la masiva afluencia de público y el comportamiento de algunos fans que pusieron en riesgo a los invitados, por lo que tuvieron que ser desalojados por la Policía de Marbella. Pero Estefanía no quiso que su primer momento de gloria de 2021 se viera chafado por este contratiempo, así que cargó la artillería para confesar sus planes más inmediatos para este año que estrenamos, así como su proyecto más ilusionante.

La concursante ansía terminar el año como lo ha empezado "este año empieza muy bien, no me puedo quejar, espero que también termine muy bien". Y, tras darse una nueva oportunidad con Christofer -confiando en que sea la definitiva-, no duda en plantearse darle el 'sí, quiero', confiando también en que sea el definitivo. "Si todo sigue bien retomaremos el tema de la boda". Un proyecto personal que se vio truncado el año pasado por la crisis sanitaria y las desvanencias que vivió la pareja tras el paso de Fani por el concurso 'Supervivientes'. A este propósito personal se le une otro profesional. Y es que Fani ha decidido comenzar su andadura en el mundo empresarial tal y como nos confirma: "Estoy a punto de abrir un negocio, una clínica estética". Desde Chance le deseamos lo mejor y mucho éxito tanto profesional como personalmente.