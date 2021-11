Fani Carbajo asegura que está al corriente de todos sus pagos

MADRID, 4 (CHANCE)

Fani Carbajo asegura estar cansada de ser protagonista de informaciones falsas, en este caso, recientemente se ha publicado que la protagonista de 'La isla de las tentaciones' podría tener problemas con Hacienda por una mala gestión de su patrimonio. Una información que ha desmentido esta tarde en el programa de 'Sálvame Diario' aportando una prueba determinante que solamente ha podido leer Carlota Corredera.

"Me gustaría saber de dónde ha salido la información para que me lo expliquen. Yo no sé que me está investigando hacienda, he venido aquí para desmentir algo que yo creo que no está pasando. Sinceramente yo no he hecho la suma de todo lo que he ganado" empezaba asegurando la colaboradora de televisión.

Fani ha confesado que no tiene problemas económicos porque: "Yo he ido a pagando, estoy al día de mis impuestos, de la seguridad social, solo he tenido una vida diferente a la que tenía antes de salir en televisión. Mi vida ha mejorado, yo ahora tengo la oportunidad de que si a mi hijo le falta algo, se lo compro, a mí, igual, ayudar a un familiar... yo nunca me hubiese imaginado poder comprarme ese coche".

La concursante de 'La última tentación' ha explicado que simplemente ha cambiado su vida porque los ingresos se han incrementado desde su participación en televisión: "Vivo en una casa de alquiler en Arroyomolinos, mi sueño es comprarme una casa para dejarle un sueño a mi hijo. Yo no me gasto el dinero en tonterías, he invertido en un bar de copas en las rozas, yo no malgasto porque yo lo he pasado muy mal".

Además, como decíamos al principio, Fani ha llevado un documento de la Agencia Tributaria de este mismo año que ha podido leer Carlota Corredera en el que se expone que la protagonista está al corriente de todas sus obligaciones económicas. De esta manera, la que fuera pareja de Christofer ha desmentido dicha información.