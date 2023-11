Fani Carbajo asegura que tiene ganas de ser mamá con su nueva pareja

MADRID, 26 (CHANCE)

Tras aclarar la polémica generada en los Latin Grammy, asegurando que estaba invitada a la gala, pero que en el photocall hubo una confusión porque unos pretendían que posaran los influencers y otros no, Fani Carbajo ha utilizado nuestros micrófonos para criticar duramente a María Pombo por colarse en la alfombra roja: "Qué vergüenza, de verdad te lo digo".

La colaboradora de televisión nos recordaba que ser conocida no le da derecho a saltarse las normas porque "todos somos conocidos, pero hay que esperar a que te inviten" y además, entiende que le pasará factura: "Yo creo que estar todo el día llamando la atención de esa manera, tampoco tiene que ser bueno para uno mismo. Ha chocado mucho".

Fani bromeaba con que ella podría haber ido al a boda de Tamara Falcó: "Es como si yo me presento a la boda de Tamara Falcó, de invitada especial" y su pareja, Fran Benito, defendía las palabras de su chica: "Cada uno se busca las mañas para llegar a donde quiere llegar".

Por otro lado, la concursante de realities nos comentaba la posibilidad de quedarse embarazada al mismo tiempo que la Marquesa de Griñón: "También quiere ser mamá y creo que también está en proceso de fecundación in vitro. A ver qué tal, imagínate que nos quedamos embarazadas a la vez y nuestros hijos van al mismo cole, imagínate".

Como regalo de reyes, Fani espera quedarse embarazada dentro de poco, ya que "si todo va bien, en diciembre me hacen la transferencia y espero que agarre. Espero, espero. Estoy muy contenta, estoy muy contenta". Algo que también hace muy feliz a su chico, que asegura que es el momento perfecto para formar una familia: "Sí, ya son nueve meses y ya pues los dos tenemos ganas de buscar el bebé y vamos a por ello".

Por otro lado, Fani nos reconocía que "he encontrado una persona que es muy afín a mí, que me ayuda, me apoya, me acompaña en este camino. Sabe perfectamente por todas las adversidades que he pasado", aunque asegura que ser infiel "no quiere decir que seas mala persona, yo no soy mala persona. No me considero mala persona porque si no, no intentaría, a la gente que lo necesita, ayudar".