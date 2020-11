Fani Carbajo y Christofher coinciden "casualmente" en una clínica estética

MADRID, 19 (CHANCE)

Hace un par de semanas Fani Carbajo anunciaba que había terminado definitivamente su relación con Christopher después de ocho años juntos. Pese a sus planes de boda y de aumentar la familia, la concursante de realities confesaba que no estaba enamorada de su pareja y se mostraba segura de su dolorosa decisión. Sin embargo, ahora hemos pillado a la pareja - ¿o expareja? - saliendo de lo más juntitos de una clínica estética.

Muy nerviosa, Fani ha asegurado que se trataba sólo de una casualidad: "Hemos coincidido en la clínica porque él ha venido a revisión de sus orejitas y yo venía a hacerme otro tratamiento y hemos coincidido" y que prefería no hablar "de una (posible reconciliación) con él delante ni nada porque no".

"Nos habéis pillado juntos. No es que estemos juntos que hayamos vuelto", ha confesado una dubitativa Fani antes de criticar a Asraf para echar balones fuera y desviar el tema de que la hayamos pillado de nuevo con Christofer: "Asraf sólo está enamorado del apellido Pantoja. A mi Christofer en ningún momento me dejó sola como hace Asraf cuando toda mi familia me acusaba de prostituta".

Volviendo a su relación, Fani afirma que "sólo nos llevamos bien" y el tema de la reconciliación... "bueno bueno. Ya se verá. En un principio todo el mundo quería que lo dejáramos, todo el mundo me odiaba". Christofer, por su parte, añade que "antes era todo el mundo déjalo y ahora que estamos separados quieren que estemos juntos".

La mediática pareja, de lo más nerviosa, confiesa que "tiempo al tiempo porque no está todo cerrado y lo estamos llevando muy bien por lo que tenemos en común", dejando en el aire su esperada reconciliación.