Fani Carbajo no cree que Tamara Falcó e Íñigo Onieva lleguen a casarse

MADRID, 1 (CHANCE)

Queda una semana para que Tamara Falcó e Íñigo Onieva se den el 'Sí, quiero' y lo cierto es que no dejan de salir informaciones que afectan de lleno a la pareja. La última ha salido a la luz gracias al periodista Nacho Abad, que asegura que las joyas que lucirá la Marquesa el gran día fueron robadas el pasado jueves por tres atracadores que se hicieron pasar por Guardia Civiles.

Ahora, es Fani Carbajo la que se abre paso para sentenciar su relación y también el enlace matrimonial. La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha asegurado que "no se van a casar, no se van a casar porque Íñigo es infiel por naturaleza y le acaba de poner los cuernos otra vez, te quiero decir. Si ha salido una chica hablando, como yo salí en su día, que Tamara se lo crea".

Fani nos aseguraba que siente pena por la marquesa de Griñón y le anima a que busque a una persona que le quiera de verdad: "es muy descarado, yo lo siento por Tamara porque es una niña monísima, divina y se merece un hombre que le ame y la quiera de verdad".

Por otro lado, Fani también nos contó cómo mintió por Christofer Guzmán cuando aseguró que ella fue la que le llamó al terminar el reality para convencerle de retomar su relación: "él estaba esperándome en la estación de Renfe y yo no quería volver con él, yo me quería ir a Sevilla, a mi casa con Andrea y él me pidió volver. Esa es una y, a partir de ahí".

Fani está cansada de que se le siga tachando de infiel tras su paso por 'La isla de las tentaciones' y defiende que ya es hora de que se le deje de llamar infiel por algo que sucedió hace cuatro años: "He sido infiel, no he matado a nadie, y cuatro años después sigo con la etiqueta, igual que toda esta gente. Vale ya de poner etiquetas, vale de insultar y dejar a la gente que sea libre y viva el amor de la manera que le dé la gana".

Ahora se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida y no descarta pasar por el altar con él: "estoy feliz. Tengo un nuevo novio que es increíble, que le amo, le quiero y que dure lo que tenga que durar" y añade: "Hombre, y teniendo más hijos, claro. Pero porque estoy enamorada, por eso que me veo, sí. ¿Por qué no? Si todo va bien, ¿por qué no?".