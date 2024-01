Fani Carbajo y su pareja Fran hablan públicamente sobre su embarazo

MADRID, 17 (CHANCE)

Fani Carbajo anunciaba hace unos días a través de sus redes sociales que, por fin, su sueño se ha hecho realidad: está esperando su segundo hijo. Muy enamorada de Fran, la colaboradora de televisión pregonaba ante todos sus seguidores que, después de meses intentándolo, está de nuevo embarazada.

Este martes, la influencer acudió con su pareja a la presentación de la película 'El correo' y nos confesaban que están "llorando, llorando, llorando, llorando, o sea, llorando literal, súper contenta".

En cuanto al sexo, nos desvelaban que todo el mundo espera que sea una niña: "ya da todo el mundo por hecho que va a ser una niña", pero a ellos les da igual "mientras que venga sano, da igual lo que sea".

Eso sí, entre tanta felicidad, también nos comentaban que están hartos de que pongan en duda si su decisión de ser padres ha sido precipitada: "Voy a tener un hijo con el hombre al que quiero. Nosotros vivimos juntos prácticamente desde que nos conocemos, o sea que muy bien".

Además, dejaban claro que aunque lleven un año de relación "no es poco tiempo, te quiero decir hay parejas que han tenido hijos a los 10 años y se han separado o se han casado como yo y han durado cuatro meses, o sea te quiero decir que me casé y me separé, es que nunca se sabe".

Por último, Fani nos explicaba que está muy contenta por su hijo, quien se va a convertir en hermano mayor: "Emilio muy contento, muy contento porque además él lo ha dicho muchas veces que quería que le diera un hermanito o hermanita. Dice que si es niña le va a traer muchos problemas porque ya sabes cómo son los niños, no sé qué, y me va a tocar defenderla" y aseguraba que "no va a tener celos, de momento, eso espero. Ya va a hacer 16 años, es muy independiente".