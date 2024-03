Fani Carbajo quiere que Tamara Falcó tenga un hijo para que se haga amigo del suyo

MADRID, 17 (CHANCE)

Viviendo un momento de lo más especial, Luis Rollán celebró este sábado su 48 cumpleaños y lo hizo acompañado por sus grandes amistades, entre las que se encontraba Fani Carbajo. Pudimos hablar con ella de su embarazo y nos confesó que está en una de las etapas más dulces de su vida.

"Muy bien. Yo hay veces que me miro y digo, pero ¿yo estoy embarazada? porque es que no me lo noto, de verdad. O sea, lo estoy llevando súper bien" nos comentaba cuando le preguntábamos por cómo está llevando su embarazo.

En cuanto a su novio, Fani nos desveló que "le quiero muchísimo, es lo mejor que me ha pasado hace muchísimo tiempo. Ayer un amigo mío me preguntaba, me decía, ¿cómo que antes no tenías esa ilusión por tener un hijo y no te quedabas? Y ahora sí. Es la conexión, cómo hemos conectado nosotros, cómo nos respetamos, nos amamos, nos queremos. O sea, yo estoy tan segura de Fran".

También le preguntamos por Christofer y nos aseguró que no quiere saber nada de él porque ya forma parte de su pasado: "Nada, nada, nada. Él su vida, yo la mía, yo no quiero saber nada de él".

Por último, también nos habló de Tamara Falcó e Íñigo Onieva y, sorprendentemente, nos aseguró que Isabel Preysler se puso en contacto con ella para agradecerle la información que dio sobre su actual yerno: "Isabel Preysler me lo agradeció mucho, yo no he mentido nunca, le he intentado aconsejar y ayudar como nos intentan ayudar a nosotros en otras cosas, pero bueno. Le ha dado una segunda oportunidad al amor. Es comprensible... se han casado y a ver qué tal. Ojalá que bien".

Además, le deseaba a la Marquesa de Griñón, que se quede embarazada cuanto antes, al igual que ella para que sus hijos se puedan hacer amigos: "Hombre, claro, ya y se hacen primos".