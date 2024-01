Fanjul (PP) afirma que el PSE no está en disposición de decir que no pactará con EH Bildu, porque lo decidirá Sánchez

Llama al PNV a "cambiar de socios" y afirma que la intención del PP es "sacar" a los jetzales "del tridente" en el que está

BILBAO, 5 (EUROPA PRRESS)

La diputada del PP por Bizkaia, Bea Fanjul, afirma que el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, no está en disposición de asegurar que no pactará con EH Bildu tras las próximas elecciones autonómicas vascas porque "lo decidirá" el líder del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que actúa por "intereses personales".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Fanjul ha asegurado que no le sorprendió que PSN pactara con EH Bildu una moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona que aupó a al alcaldía a Joseba Asiron, y ha dicho que eso le lleva a "tener "dudas" sobre lo que pasará en la Comunidad Autónoma Vasca tras los comicios al Parlamento vasco.

"Andueza ha dicho que no pactará con EH Bildu. Yo no sé si el PSE-EE puede decir con esa firmeza lo que no va a suceder. Hemos visto bastantes cambios de opinión. No creo que Andueza tenga la posibilidad de tomar esa decisión, sino que vendrá de arriba, de Pedro Sánchez. Lo que prima es el interés de una sola persona y se hará lo que esa persona quiera", ha manifestado.

Sobre los doce años de mandato del Lehendakari, Iñigo Urkullu, al que ha agradecido que haya ostentado "un cargo de tantísima responsabilidad" y le ha deseado "lo mejor" en lo personal, cree que el balance de su gestión al frente del Gobierno Vasco "no ha sido positivo ni lo esperado".

"Llevamos mucho tiempo retrocediendo en Sanidad o en educación. El último informe Pisa es un varapalo grande al País Vasco, y la economía se está retrayendo", ha añadido.

La dirigente popular ha admitido que su intención es "sacar al PNV de ese tridente, que durante años ha hecho que el País Vasco no sea referente a nivel nacional". "Las políticas de Pedro Sánchez han marcado la agenda de País Vasco. El PNV se ha echado en brazos de Pedro Sánchez, con la mezcla de Podemos, Bildu y demás, y es una receta que no está funcionando", ha asegurado.

Bea Fanjul ha llamado a la formación jeltzale a reflexionar, a "cambiar de socios, de prioridades y ser más ambiciosos". "Nosotros queremos ser clave en estas elecciones autonómicas para poder poner un poco de cordura, sensatez y poner la agenda de los vascos como algo prioritario", ha indicado.

En su opinión, los vascos "necesitan un cambio, que pasa por el PP, para que la sanidad vuelva a ser la referencia que era en su día a nivel nacional, para que la economía vasca sea referente y para que la educación mejore sus niveles de calidad".

Fanjul cree que hay que dar paso "a una generación que viene preparada, que tiene ganas de comerse el mundo y que, a través de esas previas, se pueda dar un proyecto a los vascos".

La dirigente popular ha destacado que el PP "siempre ha tendido la mano para sacar la economía adelante" y ha señalado que "nunca" ha dejado de hablar con el PNV. "Fue el PNV el que nos escoró, el que ha decidido echarse a los brazos de toda esa mezcla de Bildu, Podemos y PSOE. Tiene que replantearse si esos socios que ha elegido todos estos años son los adecuados. Yo creo que no, porque creo que es posible otra política en el País Vasco", ha remarcado

EH BILDU

Para la diputada vizcaína, EH Bildu "todavía tiene un recorrido largo que hacer con las víctimas del terrorismo" porque "todavía no condena la violencia de ETA y no se desmarcan de ella". Por lo tanto, cree "complicado" que se pueda hablar con esta formación.

A su entender, hay que dar pasos hacia la convivencia, "y eso pasa por condenar actos de terrorismo, condenar cuando se agredió a compañeros de Nuevas Generaciones", porque en política "hay unas línea rojas", que son "las agresiones o las faltas de respeto". "Tenemos que se impolutos ante determinados comportamientos", ha aseverado.

Bea Fanjul ha señalado, por último, ha respaldado la idea de disolver partidos políticos "si se aventuran a referéndum ilegales". "Lo que nos lleva a eso es lo que está haciendo el Gobierno de España", ha manifestado.

También ha apuntado que no le gusta la imagen de "la piñata de Pedro Sánchez" ante la sede del PSOE de Ferraz, en Madrid, donde se colgó y apaleó a un muñeco que representaba al presidente del Gobierno. "El PP lo ha condenado porque condenamos todos y cada uno de los ataques", ha concluido.