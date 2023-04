FAPE y DIRCOM piden defender la verdad en los procesos electorales

Vox compara la publicidad institucional en los medios con la "prostitución" en una jornada con representantes políticos y de medios

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Los presidentes de DIRCOM y FAPE, Miguel López-Quesada y Miguel Ángel Noceda, han suscrito este viernes el documento 'La defensa de la verdad en escenarios electorales' para reclamar al Gobierno, los partidos, instituciones y el conjunto de organizaciones que trabajen "proactivamente" en el escenario electoral para lograr un marco "transparente y de respeto a la verdad".

"Es un momento especialmente importante por los desafíos que enfrentan los sistemas democráticos. Los profesionales de los medios de información y de la comunicación quieren alertar de la gravedad de las consecuencias que puede tener para nuestra democracia el desprecio a la verdad, al rigor, a la defensa de los derechos de los ciudadanos a conseguir información veraz y de calidad a la hora de votar", ha afirmado el presidente de DIRCOM, Miguel López-Quesada. Por su parte, el presidente de FAPE, Miguel Ángel Noceda, ha destacado que "sin periodismo no hay democracia, la clave es la verdad y el rigor".

La firma del documento se enmarca dentro de una jornada de debate entre representantes políticos y de medios de comunicación en la que el vicesecretario de Comunicación de Vox, Manuel Mariscal, ha comparado la publicidad institucional en medios con la prostitución. "¿Cuánto deberíamos de hablar para que hablemos de prostituirse? Prostituirse basta con un euro", ha apuntado.

Al margen de esta reflexión, que ha sido contestada por el director de 'Abc', Julián Quirós, el vicepresidente primero del Congreso de los Diputados y secretario de Política Municipal del PSOE, Alfonso R. Gómez Celis ha defendido que los partidos políticos deben "trasladar la información, las medidas y los resultados, explicando lo que significa la acción política del Gobierno con datos para que la ciudadanía tengo una información veraz".

Por su parte, la vicesecretaria de Estudios PP y secretaria cuarta del Congreso de los Diputados, Carmen Navarro ha indicado que la verdad "existe" y que defenderla "a día de hoy es un compromiso personal, moral y político". "¿Durante cuántos meses se nos ha intentado vender el mensaje que lo provocado por la Ley 'Sí es Sí' era falso?. Hemos defendido la realidad de los hechos, era una mala ley que desprotegía a las mujeres", ha añadido.

El portavoz Nacional de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha insistido en que no puede haber una democracia plena si "la mentira y la desinformación se antepone a la verdad y a la información". "La verdad y el rigor son más importantes que nunca", ha afirmado.

En cuanto a la línea roja que no se debe pasar, cada uno de ellos ha elegido una: el insulto, la hipérbole, la violencia y la mentira.

ABC, EL PAÍS Y RTVE COMO DEFENSORES DE LA VERDAD

Desde el lado de los medios de comunicación el director de ABC, Quirós considera que los políticos "deberían respetar las reglas de juego" para facilitar el trabajo de los periodistas. "Lo fundamental es responder a nuestras preguntas, lo que vemos es que realmente no se hace. Hemos visto políticos que no dejan entrar a algunos medios de comunicación, es intolerable, hemos llegado a un punto mayor. Cualquier medio grande o pequeño debería de tener derecho a la información. Si pasa, es lamentable", ha añadido.

Mientras la directora del canal 24h de TVE, Cristina Ónega, ha precisado que los medios de comunicación no son los que desinforman, sino que los mismos "son parte de la solución". "Todos buscamos lo mismo, dar la mejor información, contrastada, objetiva y plural. Dejar trabajar a las redacciones, confiar en los medios, pluralidad y un poquito de distancia para poder ver mejor", ha asegurado. Asimismo, ha añadido que las Redes Sociales "tienen riesgo pero son una oportunidad para llegar a otro tipo de lectores".

Finalmente, la periodista de El País y presidenta de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, Anabel Díez, ha explicado que también sufren "el sectarismo de los partidos cuando llegan al gobierno". "Había una temporada en donde no se nos daba la palabra. No se puede negar la palabra. No nos queda otra que seguir presionando", ha defendido.